Global Foundries, leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs, et Ford Motor Company annoncent une collaboration stratégique visant à faire progresser la fabrication de semi-conducteurs et le développement technologique aux Etats-Unis. Le but est également de stimuler l’approvisionnement en puces pour Ford et l’industrie automobile américaine.

Les sociétés ont signé un accord non contraignant qui ouvre la porte à GF pour créer un approvisionnement supplémentaire en semi-conducteurs de la gamme actuelle de véhicules de Ford. Cet accord concerne également la recherche et le développement conjoints afin de répondre à la demande croissante de puces riches en fonctionnalités pour soutenir l’industrie automobile.

Il pourrait s’agir de solutions de semi-conducteurs pour l’ADAS, les systèmes de gestion de la batterie et les réseaux embarqués dans les véhicules pour un avenir automatisé, connecté et électrifié. GF et Ford vont également explorer les possibilités de fabrication de semi-conducteurs pour soutenir l’industrie automobile.

« GF s’est engagé à construire des alliances innovantes avec les plus grandes entreprises du monde pour permettre les fonctionnalités des produits qui sont omniprésents dans la vie des utilisateurs », a déclaré Tom Caulfield, PDG de GF. « Notre accord avec Ford est une étape clé dans le renforcement de notre coopération et de notre partenariat avec les constructeurs automobiles afin de stimuler l’innovation, de mettre plus rapidement de nouvelles fonctionnalités sur le marché et d’assurer un équilibre à long terme entre l’offre et la demande. »

Lire aussi : Semi-conducteurs: une pénurie qui déstabilise l’industrie mondiale

L’annonce s’inscrit dans le cadre de l’engagement des deux entreprises à établir des relations commerciales innovantes pour rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande de puces dans l’industrie automobile, ainsi que des efforts visant à accélérer davantage l’innovation technologique pour l’industrie automobile américaine. Cette collaboration permet de tirer parti des atouts des deux entreprises pour mieux affronter la concurrence, innover et servir les clients.

« Il est essentiel que nous créions de nouveaux modes de collaboration avec les fournisseurs pour donner à Ford une plus grande indépendance dans la fourniture des technologies et des fonctionnalités que nos utilisateurs apprécieront le plus à l’avenir. Cet accord n’est qu’un début, et un élément clé de notre plan d’intégration verticale des technologies et des capacités clés qui distingueront Ford dans le futur », a commenté de son côté Jim Farley, président et PDG de Ford.

Par ailleurs, cette collaboration stratégique n’implique pas de propriété croisée entre les deux sociétés.