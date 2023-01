Le port de Huelva, l’un des plus importants en Espagne, et le guichet unique national des procédures du commerce extérieur du Maroc (PORTNET) ont conclu, mercredi, un protocole d’action pour l’étude et le développement potentiel des processus de numérisation des chaînes maritimes portuaires.

L’objectif du protocole, signé par la présidente de l’Autorité portuaire de Huelva, Pilar Miranda, et le directeur général de PORTNET, Youssef Ahouzi, consiste à faciliter l’étude et le développement potentiel des processus de numérisation des chaînes maritimes portuaires entre l’Autorité Portuaire de Huelva (APH) et les ports marocains via le guichet unique PORTNET. Et ce, pour connecter les systèmes informatiques des deux parties, à travers les interfaces télématiques appropriées, dans le but de dynamiser le commerce maritime international entre Huelva et le Maroc.

El #PuertodeHuelva firma un pionero protocolo de actuaciones con @PORTNETSA para el estudio y potencial desarrollo de procesos de #digitalización🌐 de las cadenas marítimo-portuarias⚓️, que impulsará el comercio marítimo entre #Huelva y #Marruecos🇲🇦 ➡️https://t.co/kGaBCH1PTd pic.twitter.com/3nRq1itvZr — Pilar Miranda (@PresiAPHuelva) January 11, 2023

La coopération entre les deux parties vise à « contribuer à l’écosystème de l’innovation, en créant une véritable connexion technologique et maritime intégrée pour tous les acteurs impliqués dans la chaîne de valeur globale depuis et vers chaque pays, indique un communiqué de l’Autorité portuaire de Huelva (APH).

La présidente du port de Huelva a souligné que ce protocole d’action « pionnier » entre des entités espagnoles et marocaines est de nature –’’grâce à l’engagement de l’APH en faveur de la numérisation’’-, à faciliter le partage d’informations entre le port de Huelva et Portnet, et contribuer à améliorer les services dans le port pour le trafic entre les deux pays.

L’accord donnera un nouvel élan au commerce maritime international entre Huelva et le Maroc », a-t-elle ajouté.

En raison de la proximité géographique du Maroc, de la croissance « exponentielle » de son trafic de marchandises et des relations entre les deux pays, l’Autorité portuaire de Huelva a collaboré avec les administrations marocaines « pour renforcer les relations commerciales et logistiques » et ainsi « établir une autre porte d’entrée des produits marocains vers le reste de l’Europe et l’Amérique, et vice-versa », relève le communiqué.