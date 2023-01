Concernant les produits agricoles transformés, les exportations ont enregistré une hausse de 5% en volume et de 19% en valeur durant l’année 2022 par rapport à l’année 2021. Les exportations d’huile d’olive ont enregistré quant à elles, une croissance de 85% en volume et de 49% en valeur.

Au détail, les exportations des fruits et légumes frais ont atteint un volume de 2,3 millions de tonnes, en croissance annuelle de 10%, selon le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, qui affirme que cette tendance à la croissance a concerné toutes les familles des produits et toutes les destinations.

Constituant un secteur important qui occupe la 3e position parmi les secteurs d’exportation marocains, les produits alimentaires agricoles et maritimes ont affiché une hausse remarquable de près de 20% par rapport à 2021 et ce, malgré une conjoncture internationale et climatique difficile marquée par des niveaux inédits de sécheresse.

En vue d’accompagner la dynamique de la production agricole nationale, plusieurs agropôles ont été aménagés à Meknès, Berkane, Tadla et Souss en tant que nouvelle génération de plateformes industrielles intégrées et spécialisées en agro-alimentaire.

La superficie nette équipée dans ces plateformes s’élève à 253 hectares, alors que le nombre de projets commercialisés a atteint 294 projets, s’inscrivant en phase avec une stratégie visant à créer un cadre approprié pour l’intégration de toutes les chaînes de valeur agricoles et l’amélioration de leurs rendements.

Le même élan se poursuivra aussi durant l’année 2023, qui verra la signature des conventions relatives aux pôles du Gharb et du Haouz, le lancement des travaux d’aménagement et des études techniques liées aux travaux de construction des qualipôles, la poursuite des travaux d’aménagement du pôle de Loukkos, le lancement des travaux de construction des qualipôles, et la poursuite et l’achèvement des travaux et du processus de commercialisation des pôles de Meknès, de Berkane, de Tadla et de Souss, ainsi que la construction des unités.

Les fruits de la campagne 2021-2022

La performance remarquable des exportations des produits alimentaires agricoles et maritimes ne sont guère le fruit du hasard, mais trouve leurs origines d’une campagne agricole 2021-2022 bien préparée qui a donné ses fruits.

Ainsi, les intrants de la production agricole ont été fournis en quantités suffisantes aux agriculteurs en vue de couvrir leurs besoins en matière de semences sélectionnées subventionnés, outre un accompagnement des agriculteurs et investisseurs, en plus de l’élargissement des superficies de l’assurance agricole, et du renforcement du financement agricole.

Ces performances sont aussi dues à des stratégies de long terme ayant pour objectif de faire du secteur agricole un levier prioritaire du développement socioéconomique au Maroc. La stratégie « Génération Green » 2020-2030 offre, à cet égard, une nouvelle génération de mécanismes d’accompagnement pour professionnaliser l’agriculture, notamment via la réforme du conseil agricole, la généralisation des services agricoles digitaux et la promotion de projets d’agriculture solidaire de nouvelle génération.