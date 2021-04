Pour la seconde année consécutive, McDonald’s Maroc lance l’opération #Mta7dine, et poursuit son élan de solidarité initié l’an dernier à travers 19 villes au Maroc. Durant toute la période du Ramadan, l’enseigne de fast-food offre gracieusement des repas et peut compter sur l’aide de nombreuses associations caritatives pour les distribuer.

Le mois sacré de Ramadan est l’occasion de faire preuve de grande générosité. Les organismes et grandes marques le prouvent régulièrement, à l’instar de l’enseigne américaine McDonald’s qui n’hésite pas à poursuivre son actions solidaire lancée lors du confinement l’an dernier. En un an, l’opération #Mta7dine a offert plus de 400.000 repas au profit d’associations caritatives dans 19 villes du royaume.

Aujourd’hui, McDonald’s Maroc poursuit son effort de solidarité envers la communauté et relance son action #Mta7dine en continuant à apporter son soutien dans ces moments difficiles à plusieurs associations caritatives, leur offrant gracieusement des menus.

Cette opération sous l’appellation «Restons Metfa2line», se déroule bien entendu dans le respect des mesures de sécurité et d’hygiène.

Ainsi, tous les vendredi du mois de Ramadan, des repas seront distribués à travers 19 restaurants dans 19 villes au Maroc au profit d’associations œuvrant essentiellement pour le bien-être des enfants.