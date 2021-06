La Fédération Nationale du Transport Touristique (FNTT) s’est félicitée de l’annonce par les autorités marocaines de la reprise des vols de et vers le Royaume à compter du mardi 15 juin, dans le cadre d’autorisations exceptionnelles et ce, en formulant une série de propositions pour accompagner la mise en œuvre de cette décision.

La FNTT indique, dans un communiqué, avoir accueilli avec beaucoup d’intérêt l’annonce par le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger des nouvelles mesures visant à reprendre les vols internationaux suspendus depuis le 15 mars 2020, pour alléger les restrictions de la circulation des voyageurs souhaitant se rendre au Maroc, sur la base des indicateurs positifs de la situation épidémiologique dans le Royaume.

La Fédération nationale du Transport touristique a salué cette décision qui traduit la bonne volonté de trouver des solutions urgentes pour sauver la saison touristique actuelle.

Dans ce sillage, la Fédération a formulé des propositions pour accompagner cette décision : veiller à la vaccination de l’ensemble des professionnels du secteur du transport touristique, œuvrer en vue de sauver les entreprises du secteur qui s’acheminent vers une faillite imminente, à travers un appui exceptionnel au secteur et la prorogation du soutien financier accordé aux salariés jusqu’à la fin de l’année pour alléger les effets de la pandémie.

Il s’agit également de l’implication de la FNTT et des instances judiciaires dans les concertations et la prise de décision collective conformément à une approche participative, et la définition des contours d’un secteur vital qui regorge de compétences importantes dans divers domaines capables d’apporter l’assistance nécessaire pour améliorer les services et favoriser la sortie de crise.

Ces propositions portent aussi sur le gel des dettes des entreprises de transport touristique jusqu’à la fin de l’année (décembre 2021) et l’octroi d’une phase transitoire pour s’adapter à la nouvelle situation, la prise en compte de la situation que vivent les entreprises touristiques qui sont à l’arrêt depuis mars 2020 et l’accompagnement de la phase d’adaptation à la nouvelle donne.

La fédération a, d’autre part, mis l’accent sur l’importance du dialogue, de l’accompagnement et du suivi continu jusqu’au retour à la normale de l’activité touristique, l’engagement d’une réflexion approfondie et sur la garantie d’une protection maximale en faveur des investisseurs du secteur et de leurs salariés.