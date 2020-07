L’essentiel du Point de conjoncture trimestriel du HCP

Voici l’essentiel du point de conjoncture du Haut-commissariat au plan (HCP) relatif au deuxième trimestre 2020 et aux perspectives du troisième trimestre.

– Baisse de la croissance économique mondiale au deuxième trimestre 2020, due au choc provoqué par la pandémie du Covid-19 et les mesures de confinement et d’arrêts d’activité.

– Les cours mondiaux des matières premières auraient sensiblement fléchi au deuxième trimestre 2020.

– La demande étrangère adressée au Maroc se serait infléchie de 18% au deuxième trimestre 2020.

– Les exportations, en volume, auraient reculé de 25,1%, au lieu de -3,1% un trimestre plus tôt, pénalisées par le repli des expéditions de la plupart des secteurs, en particulier de l’automobile, du textile et cuir et de l’aéronautique.

– Les importations se seraient, pour leur part, infléchies de 26,7%, impactées par le recul des achats des biens d’équipement, des produits énergétiques, des biens de consommation, des produits bruts et des demi-produits. – La demande intérieure aurait contribué négativement à la croissance au deuxième trimestre 2020.

– La consommation des ménages, en volume, se serait repliée de 6,7%, en variation annuelle, au lieu de +1,4% au trimestre précédent.

– En variation annuelle, la baisse de l’investissement aurait atteint -49,4% au deuxième trimestre 2020, au lieu de -4,8% un trimestre plus tôt. – L’indice des prix à la consommation aurait nettement ralenti pendant le confinement, affichant une hausse de 0,1% au deuxième trimestre 2020, au lieu de +1,4% un trimestre plus tôt.

– L’économie nationale aurait régressé de 13,8% au deuxième trimestre 2020, au lieu de +0,1%, un trimestre plus tôt

– Le secteur tertiaire, principal moteur de la croissance économique, aurait régressé de 11,5% au deuxième trimestre 2020, au lieu de +1,6%, un trimestre auparavant, pâtissant de la contraction des activités commerciales, de transport, d’hébergement et de restauration

– La masse monétaire aurait évolué au rythme de 5,7%, au deuxième trimestre 2020, après +5,1% un trimestre auparavant, en glissements annuels.

– L’encours des créances sur l’économie se serait accru de 6,7%, au deuxième trimestre 2020, en glissement annuel, au lieu de +6% au premier trimestre.

– Les indices boursiers MASI et MADEX auraient baissé de 9,9% et 10,1% respectivement, en glissements annuels, après des replis de 11,1% et 11%, au trimestre précédent

– la demande étrangère adressée au Maroc s’améliorerait de 3% par rapport au deuxième trimestre 2020, mais sa baisse, en variation annuelle, se situerait à -15,6%.

– La demande intérieure se redresserait, pour sa part, modérément et lentement. La baisse de la consommation des ménages s’atténuerait pour atteindre -4,6%, dans le sillage d’une reprise des dépenses notamment en biens manufacturés