La région de Casablanca-Settat a regroupé en 2020 près de 35% des créations d’entreprises Personnes Morales (PM), contre 36% en 2019, selon l’Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME).

« Une part importante des nouvelles créations d’entreprises Personnes Morales (PM) en 2020, soit 34,8% contre 36% en 2019, a été enregistrée au niveau de la région de Casablanca-Settat », souligne l’Observatoire dans la seconde édition de son rapport annuel. La région est suivie de celles de Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, respectivement, avec des parts de 14,6% et 11,2%, relève l’OMTPME, précisant que la population analysée est de 55.037 entreprises PM.

En 2019, la répartition des créations d’entreprises par section d’activités montre que la section « commerce, réparation d’automobiles et de motocycles » représente 30% du total contre 28,8% en 2018, souligne la même source, notant qu’elle est suivie par les sections « construction » et « activités spécialisées, scientifiques et techniques » avec des parts respectives de 21,4% et 9,2%.

Pour les « transports et entreposage » et les « activités de services administratifs et de soutien », ces proportions s’élèvent respectivement à 8,2% et 8%, selon l’Observatoire.

Le rapport fait ressortir également que la quasi-totalité des entreprises créées en 2019 sont des microentreprises, celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 millions de dirhams (MDH) ayant représenté environ 2% du total de ces créations.

L’examen de la répartition des créations d’entreprises PM par forme juridique confirme la tendance baissière de celle des sociétés à responsabilité limitée (SARL) sur la période 2017-2019. En effet, celle-ci a représenté 45,4% du total des créations en 2019 contre 48,3% en 2017.

En revanche, la part de la SARL à associé unique a connu une hausse de 2,6 points, soit 49,6% contre 47% en 2017, précise la même source.

L’Observatoire a recensé un effectif de 571.989 entreprises au niveau de sa base consolidée constituée à partir des données fournies par la Direction Générale des Impôts (DGI), la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Cet effectif regroupe 303.013 Entreprises Personnes Morales Actives (EPMA) et 268.976 Entreprises Personnes Physiques Actives (EPPA).

Le rapport de l’OMTPME retrace, également, les premiers impacts de la pandémie de la Covid-19 sur l’emploi en 2020 et dresse aussi le bilan du premier plan stratégique 2017-2020 de l’Observatoire et présente les orientations de son Conseil d’Administration relatives au second plan triennal.