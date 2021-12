La dette du Trésor devrait atteindre 904 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2021, selon Attijari Global Research (AGR).

« Dans un contexte marqué par le creusement du déficit budgétaire pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-19, la hausse de la Dette du Trésor devrait se poursuivre pour atteindre 904 MMDH en 2021 », indique AGR dans sa note mensuelle « Budget focus – Fixed income » d’Octobre. La dette intérieure devrait atteindre 683 MMDH en 2021E, en hausse de 7,8% par rapport à son niveau observé en 2020, estime AGR, notant que celle-ci aurait déjà atteint 666 MMDH à fin octobre 2021, tenant compte d’une levée nette du Trésor au cours de ce mois de 60,9 MMDH.

« Tenant compte de notre hypothèse de révision à la baisse des tirages extérieurs en 2021E (soit 28,1 MMDH contre 41,0 MMDH prévus par la LF 2021), la dette extérieure du Trésor augmenterait de 10,8%, passant de 200 MMDH en 2020 à 221 MMDH en 2021E et contre 207 MMDH à fin octobre 2021 », soulignent les analystes d’AGR. La dette extérieure devrait représenter 24% de la dette globale du Trésor à fin octobre 2021 et 25% d’ici fin 2021. En dépit de la montée en charge du marché extérieur, le poids de la dette extérieure dans l’endettement global du Trésor en 2020 demeure en ligne avec son Benchmark de référence. Celui-ci s’établit à 25%-75% entre endettement extérieur et intérieur.