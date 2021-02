À seulement 15 minutes de l’aéroport international et du centre-ville de Casablanca, le Kenzi Sidi Maarouf est la nouvelle adresse du quartier des affaires de la capitale économique.

Et en ce début d’année, l’établissement lance ses formules lunch pour accueillir celles et ceux qui souhaitent s’offrir une pause déjeuner gourmande non loin de leurs bureaux. Du lundi au vendredi, trois formules (gourmande, classique et traditionnelle) sont ainsi proposées de midi à 15h, et servies au MARKET, le restaurant de l’hôtel. Un lieu idéal pour ses rendez-vous d’affaires ou un déjeuner entre collaborateurs.

Fort de ses 130 chambres et suites au design audacieux, le KENZI SIDI MAAROUF, dispose d’un emplacement stratégique (non loin du tramway et du Technopark) pour recevoir aussi bien une clientèle d’affaires que de voyageurs exigeants. Cet hôtel auréolé de 4* bénéficie des meilleures installations et d’un environnement de travail inégalé grâce notamment à ses restaurants, son bar, son rooftop et ses espaces de réunion et son spa, inédit dans un quartier dédié au business.

Formule Gourmande : à partir de 120 MAD

Formule Classique : à partir de 95 MAD

Formule Traditionnelle : à partir de 55 MAD

Informations et Réservations : [email protected]

Tél : 05 22 28 27 27