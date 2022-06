Ithmar Capital organise, 20 et 21 juin 2022 à Rabat, la cérémonie de lancement du Africa Sovereign Investors Forum (ASIF).

Une dizaine de fonds souverains africains, dont Ithmar Capital, se sont regroupés pour créer un réseau premier du genre sur le continent, ASIF, dont l’objectif principal est de fédérer ses membres autour des défis auxquels les économies africaines sont confrontées en matière de financement et de mobilisation des investissements.

À cette occasion une conférence de haut niveau sous le thème «Seizing Africa’s Promising Opportunities: Agility and Collaboration in A Changing World» réunira des participants et des intervenants experts et décideurs dans les domaines de l’investissement, de l’économie et du développement durable de l’Afrique.

Les échanges lors des divers panels et sessions porteront sur des sujets ayant trait à la résilience de l’économie africaine, l’agilité, la durabilité, la coopération et l’investissement à long terme.

En outre, cet événement à envergure internationale connaitra la participation des principaux organismes de financement et de développement, d’investisseurs institutionnels internationaux ainsi que des fonds souverains de la zone MENA et d’Europe.