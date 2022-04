La Commission des investissements, réunie mardi à Rabat, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé un total de 15 projets pour un montant global de plus de 10,8 milliards de dirhams (MMDH) avec à la clé 2.907 emplois créés.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, mercredi 20 avril 2022 à Rabat, la Commission des Investissements N° 85, qui a examiné plusieurs projets de conventions et avenants à des conventions. Au total, 15 projets ont été approuvés pour un montant global de 10,8 milliards de dirhams (MMDH) permettant la création de 2907 emplois directs et indirects.

Ces projets d’investissements concernent surtout le secteur des télécommunications, avec 5,7 milliards de dirhams, soit près de 53% du montant global projeté. Puis, il y a le secteur de l’Industrie qui totalise près de 3,2 milliards de dirhams. Les projets à capitaux nationaux ou mixtes représentent la majeure partie des investissements projetés avec près de 9,2 milliards de dirhams.

Le chef du gouvernement a tenu à rappeler à cette occasion l’importance de l’Investissement, principal levier de la relance économique et relais essentiel pour créer des emplois. A ce titre, l’Exécutif est entièrement mobilisé en faveur de la mise en œuvre des réformes structurelles à mener afin de dynamiser l’investissement sur l’ensemble du territoire national.

Au cours de cette cinquième commission des investissements, Akhannouch a également rappelé la nécessité de veiller à l’efficacité dans l’instruction des projets examinés par la Commission des Investissements et de maintenir, comme depuis le début du mandat actuel, une cadence régulière de la tenue des réunions.

33,4 milliards de dirhams

Les commissions des Investissements ne doivent pas uniquement approuver les nouvelles conventions. Ces réunions doivent également, selon le chef du gouvernement, permettre de faire un point sur l’état d’avancement des projets déjà approuvés lors des précédentes commissions. L’enjeu étant de débloquer les éventuels problèmes rencontrés lors de leur mise en œuvre.

Depuis le début du mandat, cinq commissions d’Investissement ont été tenues et ont permis l’approbation de 46 projets de conventions et d’avenants pour un montant global de plus de 33,4 milliards de dirhams et la création de près de 5 816 emplois directs et 8 475 emplois indirects. Ces résultats confirment la tendance positive des investissements réalisés au Maroc en dépit d’une conjoncture internationale difficile.