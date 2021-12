Le Groupe intelcia ambitionne d’attirer les meilleurs talents dans le secteur IT pour accompagner sa croissance dans les années à venir, a souligné, mardi à Casablanca, Iman Benabdallah, Directrice Talent Management chez Intelcia.

Pour mieux attirer et fidéliser les talents, Intelcia se présente aujourd’hui en tant qu’entreprise en pleine croissance qui offre davantage d’opportunités de carrière aux collaborateurs, a expliqué Mme Benabdallah lors d’une conférence placée sous le thème « Quelles stratégies pour les entreprises IT & Télécom pour attirer et fidéliser les talents ».

Il s’agit, également, d’une entreprise présente à l’international, ce qui donne accès à une large mobilité géographique aux collaborateurs, a-t-elle ajouté, notant qu’Intelcia permet aussi aux talents de travailler sur des projets innovants, pour une montée en compétence rapide.

L’entreprise doit s’adapter avec le rythme rapide d’évolution des technologies, a-t-elle insisté, ajoutant que les talents ont besoin d’être accompagnés en matière de ces évolutions pour continuer à grandir et évoluer.

« Un talent a besoin d’avoir du sens, que ce soit le sens global de l’entreprise ou le sens qu’on peut apporter à chaque projet sur lequel ils vont travailler », a fait valoir Mme Benabdallah.

En outre, elle a évoqué les problématiques de turnover et de départ des talents à l’étranger ainsi que la montée en force du mode de travail en freelance, qui interviennent à un moment où l’entreprise exprime un besoin grandissant en matière de capital humain.

Pour sa part, Mehdi Alaoui, vice-président général de la Fédération des Technologies de l’Information et de l’Offshoring (APEBI), a mis en avant le poids important du secteur digital dans le monde d’aujourd’hui, expliquant que l’élément humain est crucial dans l’économie numérique par rapport à d’autres secteurs où l’automatisation est moins compliquée.

M. Alaoui a fait état d’un déficit en matière de formation des ingénieurs développeurs au Maroc, notant qu’au niveau mondial, il manque un peu près de 5 millions d’ingénieurs développeurs, ce qui explique le départ des jeunes talents à l’étranger.

Sur le secteur de l’offshoring, il a fait savoir qu’environ 120.000 personnes y travaillent, mettant en garde contre l’impact des technologies d’intelligence artificielle sur ce secteur en matière de suppression d’emplois. Par ailleurs, M. Alaoui a appelé à former davantage d’ingénieurs développeurs, notant que l’APEBI propose un plan de reconversion de 200.000 jeunes sur les quatre années à venir.

« L’objectif est d’inverser la tendance. Au lieu que ces jeunes partent, c’est les entreprises qui devraient venir s’installer au Maroc pour profiter de ce potentiel de talents », a-t-il dit.

Expertise

De son côté, Zakia Hajjaji, Directrice des ressources humaines chez Orange Maroc, a expliqué que la gestion des talents revêt une grande importance dans les entreprises spécialisées dans l’IT et les télécoms qui opèrent dans des métiers à très forte expertise.

Cette situation s’explique, en premier lieu, par la rareté des ressources humaines dans ces secteurs, ce qui implique la mise en place des politiques de gestion des talents plus fortes et structurées.

Deuxièmement, Mme Hajjaji a fait savoir que la concurrence sur ces expertises et talents, n’est plus locale, mais plutôt internationale, notant que chaque entreprise doit avoir une forte marque employeur qui lui est propre.

Il est question, aussi, d’offrir des opportunités d’évolution de carrière assez rapides, eu égard aux besoins spécifiques de la nouvelle génération arrivant sur le marché du travail, a-t-elle fait remarquer.

Pour sa part, Hassan Bahej, Président Directeur Général d’IBM, a évoqué l’émergence d’un nouveau mode de travail « Smart Work », ajoutant qu’au niveau d’IBM, seulement 15% des ressources humaines travaillent en mode présentiel.

Et d’expliquer que les technologies évoluent à un rythme rapide à travers le monde, ce qui implique des programmes de formation et de mise à niveau pour adapter le capital humain aux exigences actuelles.

Organisée par Groupe le Matin et en partenariat avec Intelcia IT solution, cette conférence s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres matinales sur le thème « Métiers de l’IT & des Télécoms : opportunités et défis ».