Les entreprises de l’industrie manufacturière s’attendent à une stabilité de leur production au premier trimestre 2022, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ces anticipations seraient attribuables, d’une part, à une hausse de l’activité de la métallurgie et de la fabrication d’équipements électriques et, d’autre part, à une diminution de celle de l’Industrie chimique et de l’Industrie automobile, indique le HCP.

L’institution vient de publier les résultats des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises relevant des secteurs de l’industrie manufacturière, de l’extractive, de l’industrie énergétique, de l’industrie environnementale et de la construction. Concernant les anticipations de l’emploi, les industriels prévoient globalement une stabilité des effectifs employés.

Au titre du 1er trimestre 2022, plus de la moitié (53%) des entreprises de l’industrie manufacturière ont rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières, principalement celles d’origine étrangère, estime le HCP.

Les stocks de matières premières durant ce trimestre sont situés à un niveau normal et la trésorerie est jugée « difficile » selon 27% des patrons. Par branche, cette proportion atteint 40% dans le textile et cuir.

Au 4ème trimestre 2021, la production de l’industrie manufacturière aurait connu une augmentation résultat d’une hausse de la production dans les branches de l’Industrie alimentaire, de la métallurgie et de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques et d’une baisse de la production dans les branches de la fabrication de boissons et de la fabrication d’équipements électriques.

Les carnets de commandes du secteur sont jugés d’un niveau normal par les chefs d’entreprises., fait savoir le HCP, notant que l’emploi aurait connu une stabilité. Globalement, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans l’industrie manufacturière se serait établi à 75%.