Créée par des marocains pour des marocains, l’application Hany, est devenue extrêmement prisée par les utilisateurs au Maroc puisqu’elle répond à un besoin de plus en plus présent sur le marché.

Hany réinvente le service à domicile au Maroc et réinstalle un climat de confiance entre les particuliers et prestataires de services. Et pour cause, cette plateforme numérique qui est à la fois intuitive et innovante, répond efficacement à un nouveau mode de consommation de services 100% digital et à portée de main.

Les Marocains cherchent de plus en plus de sérénité et de flexibilité dans leur quotidien. L’application Hany permet désormais de mieux s’organiser en toute sérénité au jour le jour, en fournissant un large panel de services à domicile : beauté, ménage, plomberie, électricité, serrurerie, coaching sportif, bien-être, toilettage pour animaux, etc.

Loin d’être une simple Marketplace de service standard, cette plateforme de services met la technologie et l’innovation au service du client. Elle compte à son actif plus de 500 professionnels et entreprises qualifiés, tous soigneusement choisis et formés.

Hany expose une conviction forte du talent et de l’expertise des professionnels marocains, lesquels démontrent la nécessité d’impulser leurs performances commerciales et marketing. Elle propose également des formations professionnelles, et commerciales dispensées au sein de la Hany Academy, tout en s’alliant à de grands organismes de recrutement et de formation tel que l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC).

Rapide, simple, fiable et efficace, l’application Hany garantit également à ses clients une prise en charge rapide de leur demande, et ce, à travers une tarification transparente et à juste prix. Le paiement se fait à la livraison du service, en espèces ou en ligne sécurisé.

Hany garantit à ses utilisateurs un gain de temps considérable, une assurance des prestations de qualité ainsi qu’une maîtrise en amont de la facture.

Les prestations sont accompagnées d’une garantie “satisfait ou refait” et de l’assurance responsabilité civile. De plus, les prestataires sont évalués par les clients et l’équipe Hany pour chaque prestation effectuée à travers l’application.

Autant de points qui expliquent aujourd’hui le fort engouement des utilisateurs marocains pour cette plateforme très innovante.