Il a été surnommé la Dorsale Atlantique. Le tronçon marocain du Gazoduc Nigéria-Maroc atteindra une longueur de 1.672 km, sans compter le GME existant. Ce tronçon sera réalisé en six phases, dont la première reliera le GME à Kénitra.

Si le projet du tracé continental qui passera par 13 pays était plus ou moins connu, à présent, on découvre le détail du tracé de la partie marocaine du gazoduc. « La partie marocaine du gazoduc Nigéria-Maroc a été baptisée Dorsale Atlantique, et sera, comme son nom l’indique, la colonne vertébrale de l’infrastructure gazière à développer au Maroc », indique Imane Mansouri, représentante de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM).

Intervenant à la conférence organisée par l’Agence nationale de régulation de l’électricité (ANRE) à l’occasion du 2e MEDREG President’s Workshop, Imane Mansouri a présenté ce grand projet et a dressé un tableau de la transition énergétique dans la région méditerranéenne. Elle a dans ce sens fait un focus sur le gaz naturel et les produits qui lui sont reliés, notamment le gazoduc Nigéria-Maroc.

« La Dorsale Atlantique, d’une longueur de 1 672 km, relayera le gazoduc GME dans la région de Dakhla, point de chute et d’arrivée du gazoduc Nigeria-Maroc », fait savoir la représentante de l’ONHYM. Toujours d’après les propos de notre source, la Dorsale Atlantique sera réalisée en plusieurs phases. Chacune d’entre elles est conçue pour connecter une région industrielle fortement consommatrice de gaz naturel.

Un projet réalisé sur en plusieurs phases

« La première phase concerne la région de Kénitra, qui est actuellement alimentée par la production locale, mais la demande est tellement importante qu’avoir un approvisionnement supplémentaire en carburant avec du gaz naturel pourrait un plus, permettant de décarboniser les industries existantes », souligne Imane Mansouri. Selon l’intervenante, le gazoduc Nigéria-Maroc est un projet à fort impact qui touchera une population de quelque 340 millions de personnes.

En effet, hormis les 13 pays que le gazoduc traversera, il reliera trois pays supplémentaires : le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les réserves de gaz sont quant à elle estimées à 5.400 BCM et seront fournies principalement par le Nigeria, la Mauritanie, le Sénégal, le Ghana, la Côte d’Ivoire. « Les marchés cibles sont l’Europe, l’Afrique de l’Ouest ainsi que le Maroc. L’Union européenne (UE) sera privilégiée comme marché initiale », révèle Imane Mansouri.

En ce sens, le président du Nigeria Muhammadu Buhari a exhorté récemment le Royaume-Uni et les pays de l’UE à investir dans le projet de gazoduc Nigeria-Maroc. S’exprimant dans une interview publiée mardi par Bloomberg, Buhari a déclaré que le Royaume-Uni et les pays de l’UE devraient investir dans le projet de gazoduc destiné à acheminer le gaz nigérian – les plus grandes réserves d’Afrique – via le Maroc, jusqu’en Europe. Pour lui, l’espoir est à son comble, car le projet de gazoduc aiderait à résoudre la crise de l’approvisionnement en gaz en Europe.

Il avait pareillement souligné la nécessité d’un partenariat à long terme entre le Nigeria et le Royaume-Uni ainsi que l’Union européenne sur la politique de l’énergie verte. « Nous avons besoin d’un partenariat à long terme et non d’incohérences et de contradictions dans la politique énergétique verte du Royaume-Uni et de l’UE. Pour changer, le Royaume-Uni et les pays de l’UE devraient investir dans notre projet de gazoduc pour acheminer le gaz nigérian – les plus grandes réserves d’Afrique – via le Maroc, jusqu’en Europe », avait-il appelé.

Par ailleurs, le méga-projet de gazoduc Maroc-Nigeria, dont l’étude de faisabilité a été entamée en mai 2017 avec un coût de plusieurs milliards de dollars, avait été lancé au cours de la visite officielle de SM le Roi Mohammed VI, en décembre 2016 à Abuja, et un accord y afférent avait été signé, le 10 juin 2018, lors d’un déplacement à Rabat du président nigérian, Muhammadu Buhari.

Son importance réside dans le fait qu’il constitue la principale voie de développement et d’intégration à grande échelle et transfrontalière. Car in fine, et selon plusieurs experts, il s’agit d’un projet stratégique-atlantique visant à améliorer la sécurité énergétique des pays africains et européens, ainsi que d’un carrefour des intérêts énergétiques de plusieurs acteurs internationaux.