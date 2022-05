Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc est sur la bonne voie, conformément à la vision des deux Chefs d’Etat, a affirmé, jeudi, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Intervenant lors d’un point de presse à l’issue du Conseil du gouvernement, réuni sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, Baitas a relevé que le projet de gazoduc Nigeria-Maroc s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique entre les deux pays, conformément à la vision tracée par SM le Roi Mohammed VI et le président nigérian Muhammadu Buhari.

Les études réalisées ou en cours de réalisation portent notamment sur l’ingénierie du projet, a fait savoir le ministre, précisant que les nouvelles études concernent les questions environnementales et sociales.

A rappeler que le Maroc et le Fonds de l’OPEP pour le développement international (OPEC Fund) ont récemment procédé à la signature de la documentation juridique relative au financement d’une partie de la deuxième phase des études d’avant-projet détaillées du projet de gazoduc Nigeria-Maroc, qui vise à devenir un catalyseur du développement économique dans la région de l’Afrique Nord-Ouest.

« Mme Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances a procédé, par échange de correspondance, avec Abdulhamid Al khalifa, Directeur Général de l’OPEC Fund et Mme Amina Benkhadra, Directeur Général de l’ONHYM, à la signature de la documentation juridique relative au financement, d’un montant de 14,3 millions de dollars, accordé par l’OPEC Fund à l’ONHYM au titre de sa contribution au financement de la deuxième phase de l’étude d’avant-projet détaillée (FEED – Front-End engineering design) du Gazoduc reliant la République Fédérale du Nigeria et le Royaume du Maroc (Projet NMGP) », avait indiqué le ministère de l’Economie et des finances dans un communiqué.

L’étude, cofinancée avec la Banque Islamique de développement (BID), consiste à élaborer la documentation pour l’exécution du projet du Gazoduc Nigeria-Maroc et à finaliser les analyses techniques, financières et juridiques y afférentes.

Le projet stratégique du Gazoduc Nigeria-Maroc, initié par SM le Roi Mohammed VI et le Président Buhari, et dont l’accord de coopération a été signé en mai 2017, a l’ambition d’être un catalyseur du développement économique de la région Nord-Ouest de l’Afrique.