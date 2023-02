« C’est le moment d’investir au Maroc », voilà le message clair et net du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) en ouverture du Forum économique Maroc-Espagne qui se déroule à Rabat ce mercredi 1er février.

Longuement attendue, la réunion de haut niveau entre le Maroc et l’Espagne a démarré ce mercredi 1er février par la tenue d’un forum économique réunissant plusieurs ministres, chefs d’entreprises et décideurs marocains et espagnols.

« Il s’agit de bien plus qu’un forum. Ce sont des retrouvailles, des retrouvailles d’amis, de voisins et de partenaires de longue date, animés par la volonté et l’ambition de construire et de prospérer ensemble », a souligné à juste titre le président de la CGEM, Chakib Alj.

Ce partenariat d’exception a été résumé en quelques chiffres par le président de la CGEM. « L’Espagne est, depuis plus de 10 années, le premier partenaire commercial du Maroc. Nos échanges se sont élevés à environ 17 milliards d’euros en 2021, malgré une conjoncture délicate, et s’inscrivent constamment en hausse avec des taux de croissance annuels à deux chiffres ».

Plus encore, « 17.000 entreprises espagnoles ont des relations commerciales avec le Maroc et presque 800 y sont établies ».

Les économies marocaine et espagnole sont « complémentaires » et permettent de « construire de vrais écosystèmes industriels intégrés, durables et innovants, dans des secteurs stratégiques comme l’automobile, l’aéronautique, l’industrie pharmaceutique ou encore le textile », a-t-il également souligné.

Par ailleurs, Chakib Alj a plaidé pour un partenariat économique « rénové » dans des secteurs encore peu explorés par les deux pays, notamment celui de la sécurité alimentaire ou encore la transition énergétique et l’hydrogène vert.

Le Maroc voudrait aussi profiter de « l’expertise espagnole » dans les domaines de la gestion de l’eau et celui de la santé, a déclaré le président de la CGEM.

« En tant que chef d’entreprises, je suis sincèrement convaincu que c’est le moment d’investir au Maroc », a-t-il conclu.