Dans son discours prononcé mercredi devant le Corps diplomatique accrédité en Espagne, Felipe VI a affirmé que la réunion de haut niveau (REN) avec le Maroc « permettra d’approfondir » les relations bilatérales entre les deux pays.

« Les pays du Maghreb et du continent africain font partie de notre voisinage naturel, et les liens très étroits qui nous unissent dans divers domaines ne doivent pas être ignorés. L’amitié et l’échange avec les pays de la Méditerranée ou du Sahel sont des éléments clés de notre » politique extérieure, a souligné le roi d’Espagne (à partir de 39:08 dans la vidéo) dans un discours prononcé mercredi, lors de la traditionnelle réception annuelle du corps diplomatique accréditée dans le pays, organisée au Palais royal de Madrid.

« Au Maghreb, nous avons entamé une nouvelle étape avec le Maroc », a poursuivi Felipe VI.

« Les 1er et 2 février, l’Espagne et le Maroc tiendront leur XIIe réunion de haut niveau à Rabat. Cette rencontre, qui n’avait pas eu lieu depuis 2015, s’inscrit dans le cadre de la feuille de route convenue en avril dernier et permettra d’approfondir nos relations bilatérales amples pour travailler ensemble sur des bases plus solides », a affirmé le souverain.

La REN entre les gouvernements marocain et espagnol se tiendra les 1er et 2 février à Rabat, avait annoncé le 11 janvier dernier le ministère espagnol des Affaires étrangères. Pedro Sanchez et une douzaine de ministres de son gouvernement participeront à ce sommet.