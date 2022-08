Rainbow Rare Earths, une société minière britannique spécialiste de l’extraction des minéraux rares, a annoncé, ce lundi 22 août, la signature d’accord de partenariat avec le groupe OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Ce partenariat tripartite concerne la recherche et le développement de procédés optimaux d’extraction des éléments de terres rares à partir de gisements de phosphogypse.

«L’OCP, en collaboration avec les recherches innovantes menées par l’UM6P, détient la propriété intellectuelle, le savoir-faire et l’expertise dans le domaine du traitement du phosphogypse», précise un communiqué du groupe britannique.

« Using our patented technology developed in association with @KTechnologies, we will explore this opportunity in conjunction with @ocpgroup and @UM6P_officiel to develop a flowsheet to extract #rareearths from phosphogypsum »@Katie_Proactive @proactive_UK https://t.co/h3KZvq4um4

— Rainbow Rare Earths (@RainbowREarths) August 22, 2022