Développement durable: BMCE Bank of Africa lance la solution “CapValoris”

À l’occasion de la Journée Internationale de la Terre qui aura lieu dimanche 22 avril, BMCE Bank Africa comme chaque année depuis 2007, marque l’événement.

Le jeudi 19 avril, une table ronde a été sur organisée sur l’Economie Circulaire autour de son produit innovant à impact positif «CapValoris», une solution globale pour accompagner les entreprises souhaitant s’inscrire dans une démarche de gestion plus cohérente et plus efficiente de leurs matières résiduelles.

Ont pris part aux discussions, le cabinet expert Conseil Ingénierie et Développement pour l’Assistance Technique du produit CapValoris et par la Banque Européenne d’Investissement qui a participé à la discussion.

La table ronde a eu lieu à BMCE Bank Of Africa Academy, un bâtiment certifié HQE «Haute Qualité Environnementale», Label international pour la Construction Durable.

Depuis sa privatisation en 1995, le Groupe BMCE Bank est engagé à promouvoir la Finance Durable à impact positif, capitalisant sur des engagements internationaux phares - UNEP FI en 2000; IFC en 2008 et Principes de l’Equateur en 2010.

Les performances des Systèmes de Management Environnement, Energie et Santé au Travail certifiés respectivement ISO 14 001, ISO 50 001 et OHSAS 18001, ainsi que le bilan carbone de BMCE Bank of Africa, démontrent leur volonté à honorer les engagements du Groupe en matière de Développement Durable et Responsabilité Sociale.