Voici les principaux points du bulletin statistique de la dette extérieure publique au titre du 1er trimestre 2022, publié par la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE):

– L’encours de la dette extérieure publique s’est établi à 388,1 milliards de dirhams (MMDH), dont 209,7 MMDH pour le Trésor et 178,4 MMDH pour les autres emprunteurs publics.

– Les tirages sur emprunts extérieurs publics ont porté sur un volume global de 3,9 MMDH.

– Près de 2,6 MMDH ont été mobilisés par le Trésor, dont 2,1 MMDH pour les appuis aux réformes, et 0,5 MMDH pour les projets du budget, et 1,3 MMDH au profit des projets des Établissements et Entreprises Publics (EEPs).

– Le service de la dette extérieure publique s’est élevé à 5,5 MMDH (2,6 MMDH ont été réglés par le Trésor et 2,9 MMDH par les autres emprunteurs publics).

– Les créanciers: les multilatéraux avec une part de 49,7%, suivis des marchés financiers internationaux et banques commerciales (28,6%), et les bilatéraux (21,7%). – Les emprunteurs: le Trésor (54%), les EEPs 44,8% et les autres emprunteurs (1,2%).

– Les devises: l’euro (60%), le dollar américain (31,1%), le yen japonnais (2,5%) et les autres devises (6,4%).

– Type de taux: la part de la dette à taux d’intérêt fixe s’est élevée à 76% contre 24% à taux variable.