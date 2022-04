Crédit agricole S.A. a cédé ses parts dans Crédit du Maroc au groupe Holmarcom à travers sa holding, Holmarcom Finance Company (HFC), et sa filiale, AtlantaSanad Assurance.

Signé par Xavier Musca, Directeur Général délégué de Crédit Agricole S.A et Mohamed Hassan Bensalah, Président Directeur Général du groupe Holmarcom, cet accord porte sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans Crédit du Maroc, par le groupe Holmarcom, à travers sa holding, Holmarcom Finance Company (HFC) et sa filiale, AtlantaSanad Assurance, indique un communiqué du Crédit du Maroc, publié sur le site de l’Autorité marocaine du Marché des capitaux (AMMC).



« Le groupe Holmarcom devrait détenir, dans un premier temps, une participation de 63,7% (50,9% via HFC et 12,8% via AtlantaSanad). Dans un deuxième temps, Crédit Agricole S.A. lui céderait les 15% restants, dix-huit mois après la réalisation de la première cession. Le groupe Holmarcom détiendrait ainsi 78,7% du capital et des droits de vote du Crédit du Maroc et en deviendrait l’actionnaire majoritaire », précise un communiqué du groupe Holmarcom.

« Crédit Agricole S.A. continuera à accompagner Crédit du Maroc, pendant cette phase de transition, pour assurer la continuité de ses services et contribuer à sa pleine intégration dans le groupe Holmarcom », indique le groupe bancaire français.

Conformément à la législation en vigueur au Maroc, cette opération, qui se fera en deux temps, ne sera effective qu’après obtention des autorisations réglementaires.