Des remarques sur le cahier des charges et les clauses des contrats de loyer des espaces du parc urbain du vélodrome ont perturbé le modèle économique de ce projet ayant coûté 30 millions de dirhams (MDH).

Les retards enregistrés concernant l’arrêté communal devant permettre l’exploitation via location des cafés, restaurants et kiosques ont condamné le projet dans son ensemble et ont impacté également les objectifs tracés lors du lancement de la réhabilitation et la reconversion du vélodrome en parc urbain en 2019.

Citant des sources dignes de foi, le quotidien Assabah indique, dans son édition du lundi 21 novembre 2022, que le dossier approuvé lors de la session normale du Conseil de la commune de Casablanca de mai dernier attend toujours l’aval de la Wilaya de Casablanca à cause de certaines remarques ayant demandé l’interdiction aux exploitants des contrats de location des restaurants et des cafés de vendre les produits alcoolisés.

Le prétexte avancé serait, selon le quotidien, que le parc connaît l’affluence des familles et des jeunes enfants. «À cause de cette remarque, le projet en entier a été bloqué», estime le quotidien.

Rappelons que le parc urbain du vélodrome d’Anfa à Casablanca a ouvert ses portes au public, en juillet 2021, avec un nouveau look permettant aux habitants de la capitale économique de profiter d’un nouvel espace dédié à la détente et au divertissement.

La réhabilitation et reconversion du vélodrome en un parc urbain afin de répondre aux attentes des publics en la matière tout en conservant sa dimension patrimoniale a nécessité un budget de 30 MDH.