Le ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a publié le Budget citoyen du projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2022.

Le ministère délégué chargé du Budget vient de publier Budget citoyen du projet de loi de finances 2022. Il s’agit d’un document simplifié qui résume les principaux chiffres du Budget de l’Etat dans sa phase de projet.

L’enjeu étant d’éclairer et rendre accessible à tout le monde les questions liées à la futur loi de finances. Il s’agit donc d’informer le citoyen de manière simple et claire des différentes mesures budgétaires, fiscales et douanières proposées dans le PLF.

« Ledit Budget citoyen vise à impliquer le citoyen dans le débat sur les politiques publiques et leur gouvernance, notamment en ce qui concerne la programmation du Budget de l’Etat », explique le département dépendant du ministère de l’Economie et des finances.

Ce document revient sur la définition du Budget de l’Etat et d’une loi de finances. Il rappelle le contexte et priorités du PLF-2022. Budget citoyen présente aussi de manière schématique et simple les prévisions macroéconomiques, celles des recettes et des dépenses. Il jette également la lumière sur les besoins de financement du Budget de l’Etat, avec un focus sur les recettes d’emprunts et les dépenses de la dette du Trésor.

Voir document : Budget Citoyen 2022