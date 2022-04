Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine du 11 au 15 avril 2022:

– Le Masi a gagné 0,41% à 12.999,31 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a pris 0,56% à 1.054,16 points.

– Sur le plan sectoriel, 14 indices ont clôturé la semaine sur une note positive, contre 9 en territoire négatif.

– Le volume global s’est élevé à plus de 713,17 millions de dirhams (MDH), dont plus de 633 MDH ont été réalisés sur le marché central (actions). Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Cosumar avec un volume transactionnel de plus de 92,48 MDH, Attijariwafa Bank (79,53 MDH) et Alliances (79,33 MDH).

– La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 676,12 milliards de dirhams (MMDH).

– Les meilleures performances ont été l’œuvre de Delattre Levivier Maroc (+7,72%), Alliances (+6,12%) et Atlanta Sanad (+5,31%).

-A l’inverse, Fennie Brossette (-7,18%), Eqdom (-7,01%) et Afma (-6,50%) ont accusé les plus fortes baisses de la semaine.