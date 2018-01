Automobile: Renault au top de sa forme en 2017

Le Groupe automobile français, Renault, a réalisé de bonnes performances en 2017 sur le marché national. Que ça soit à travers la marque Renault ou Dacia, les voitures du groupe ont dominé le classement des marques les plus vendues au Maroc en 2017.

La marque au losange s’est placée à la deuxième position du classement des marques automobiles les plus vendues en 2017. Renault a réalisé 23.689 ventes, dont plus de 11.400 livraisons de Clio 4. La marque a ainsi porté ses parts de marché à 14,1 % en 2017, contre 11,2 % une année auparavant, soit une progression de 3 points.

La marque franco-roumaine, Dacia, s’est imposée en tant que leader du marché avec plus de 46.800 ventes. Ces chiffres ont été possibles avec le lancement des nouvelles éditions des modèles Logan et Sandero. Ainsi, le modèle Logan s’est placé en pôle position avec plus de 12.900 livraisons, alors que le modèle Sandero s’est placé troisième avec 10.960 ventes.

Le groupement Renault-Dacia a ainsi détenu une part de 41,84 % du marché automobile national en 2017. Il est à noter que les véhicules du constructeur français ont dominé le top 10, des véhicules particuliers et utilitaires, les plus populaires au Maroc en 2017. Les modèles Logan, Clio, Sandero et Dokker ont ainsi occupé les 4 premières places, alors que les modèles Duster, Kangoo et Lodgy ont occupé les 6e, 7e et 8e places.