Un contrat-type destiné aux parents d’élèves des écoles privées est en cours d’élaboration par le ministère de l’Education nationale et la fédération de l’enseignement privé affiliée à la CGEM.

Les frais de scolarité font débat chaque année, au moment de la rentrée scolaire, notamment au sein de l’enseignement privé. Pour plus de transparence et de clarté dans le secteur, le ministère de l’Education nationale est en train d’élaborer, conjointement avec la fédération de l’enseignement privé affiliée à la CGEM, un contrat-type qui sera conclu entre chaque établissement privé et les parents de ses élèves.

« L’objectif essentiel du contrat est de clarifier, instaurer plus de transparence, rassurer les parents et garantir les droits de chaque partie, familles et écoles privées », commente Abdelaziz Boukdir, vice-président de la fédération de l’enseignement privé, affiliée à la CGEM.

Plusieurs aspects seront abordés dans ce contrat-type: les frais de scolarité, les frais financiers mais aussi les inscriptions, les contenus pédagogiques…

Après la crise sanitaire du covid-19, de nombreux parents ont rencontré des difficultés de payement, se souvient le représentant des écoles privées qui pense que ce contrat-type est « une bonne initiative » qui « mettra en place des garde-fous. »

Sur la question des tarifs, Abdelaziz Boukdir rappelle qu’elle a déjà été tranchée par le Conseil de la concurrence: « On parle d’écoles privées donc d’entreprises en général et comme nous sommes dans un marché libre, chaque école a la liberté de fixer les tarifs suivant ce qu’elle donne comme contrepartie en matière de contenu pédagogique, d’accompagnement, de services annexes ».

Contacté par H24info, Noureddine Akkouri, président de la Fédération Nationale des Associations de Parents d’Elèves au Maroc (FNAPEM) précise qu’il sera mentionné dans ce contrat-type le nombre de places dans l’école, les frais de scolarité mais aussi les frais d’assurance et son nom, afin de permettre aux parents de choisir l’établissement de leurs enfants en toute transparence.

Cette initiative du ministère s’inscrit au sein des objectifs de la loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique qui régit la collaboration entre les académies et les collèges privés.

« Une première rencontre entre les différents représentants des parties est prévue lundi 4 septembre pour entamer les discussions », informe Abdelaziz Boukdir. De son côté, Noureddine Akkouri estime que ce contrat-type devrait être distribué aux parents d’élèves dès cette rentrée. Contacté également, le ministère a prévu de répondre à nos questions ultérieurement.