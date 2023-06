Le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, s’est entretenu, ce mercredi, avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.

A travers un tweet, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé qu’il s’est entretenu avec son homologue marocain, précisant que les discussions ont porté sur «les liens de défense entre » les deux pays, «qui sont essentiels à la sécurité et à la stabilité régionales, et avons souligné la nécessité d’approfondir davantage la coopération», s’est-il félicité.

«Nous avons discuté du lien historique entre nos peuples, de l’importance des liens de sécurité entre les pays et des moyens de renforcer la coopération militaire », a-t-il déclaré.

I was honored to speak with the Moroccan Minister Delegate in Charge of National Defense, Abdellatif Loudiyi. We discussed the defense ties between our countries, which are critical to regional security and stability, and emphasized the need to further deepen cooperation.

