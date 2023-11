Les commerçants et eMarchands affiliés au Centre monétique interbancaire (CMI) ont enregistré 135,3 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant global de 58,8 milliards de dirhams (MMDH) durant la période des neuf premiers mois de l’année 2023.

Ces commerçants et eMarchands affichent ainsi une progression de 24,6% en nombre d’opérations et de 26,5% en montant par rapport à fin septembre 2022, indique le CMI dans son récent rapport sur l’activité monétique au Maroc.

S’agissant des sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI, ils ont réalisé 25,2 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un total de 8,7 MMDH, en hausse de 23,4% en nombre et de 23,6% en montant. L’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a grimpé de 21,8% en nombre d’opérations, pour s’établir à 23,8 millions de transactions à fin septembre dernier, et de 17,2% en montant, à 7,6 MMDH.

L’activité des paiements en ligne des cartes étrangères a, quant à elle, augmenté de 57,8% en nombre d’opérations à 1,4 millions de transactions, et de 91,2% en montant, à 1,2 MMDH.

D’après le CMI, l’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 94,3% en nombre de transactions et de 86,7% en montant.