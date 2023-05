Le prince belge Henri de Croÿ, fondateur du groupe Helin au coeur d’enquêtes en France et en Belgique ouvertes après les révélations des « Dubaï papers » sur un vaste système d’évasion fiscale, a été entendu fin avril par des enquêteurs belges et français, a indiqué mardi le parquet national financier.

Il a été entendu pendant cinq jours par la police belge, en présence d’enquêteurs français, selon le PNF qui confirmait une information du Monde.

Contacté par l’AFP, son avocat, Me Emmanuel Marsigny, n’a pas souhaité faire de commentaire.

Le PNF avait ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale après des révélations de l’Obs et de Radio France en septembre 2018 sur l’existence d’un vaste réseau de blanchiment de fraude fiscale à l’échelle internationale qui s’est noué à partir du début des années 2000 autour du groupe Helin basé aux Emirats arabes unis.

Quelques mois plus tard, en septembre 2019, le parquet fédéral belge avait aussi ouvert une enquête.

L’Obs et la cellule investigation de Radio-France, qui ont fondé leurs révélations sur les « Dubaï Papers », une fuite de 200.000 fichiers, mémos, courriels, lettres et télécopies, et qui ont aussi recueilli des témoignages d’anciens clients, affirmaient que de « riches héritiers, patrons de PME florissantes et notables respectables » avaient placé leurs avoirs dans ce groupe dans le but d' »échapper à l’impôt ».

L’hebdomadaire affirmait qu’en France Henri de Croÿ avait « personnellement démarché des dizaines de personnes, lors de rendez-vous donnés à Paris dans des hôtels ou dans des cabinets d’avocats ».

Dans une interview donnée en Suisse en octobre 2018, ce dernier s’était défendu de tout agissement illégal, affirmant avoir « pratiqué l’optimisation fiscale ».

En France, plus de 70 perquisitions et plus de 50 auditions et garde à vue ont été menées dans ce dossier.

Depuis septembre 2021, six personnes poursuivies dans cette affaire ont accepté une procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) – sorte de plaider-coupable à la française.

En avril dernier, le tribunal de Paris a en revanche refusé d’homologuer une peine proposée par le PNF à l’encontre d’un médecin poursuivi pour fraude fiscale et pour blanchiment de fraude fiscale.