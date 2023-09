Il s’agit là d’un des plus long procès en relation avec la musique qu’ont connu les artistes marocains. Ce dernier opposait la diva Najat Aatabou au groupe britannique, The Chemical Brothers qui avaient repris un des classiques de la star marocaine sans son consentement.

Après un énorme succès en 1999 suivie de quelques années de calme, The Chemical Brothers, un groupe britannique de musique électro, a dévoilé en 2005 le premier titre de leur album intitulé “Push The Button”.

Il s’agit du morceau Galvanize dont l’instrumentale n’est en fait qu’un sample d’un des nombreux classiques de la chanteuse marocaine Najat Aatabou. En effet, le groupe britannique avait repris une partie de “Hadi Kedba Bayna” comme base pour leur nouveau track.

Cependant, les Chemical Brothers ont fait cela sans aucune demande ou autorisation au préalable de l’artiste marocaine. En plus, Galvanize avait rencontré un franc succès dès sa sortie. Il a dominé les charts de plusieurs pays dont le Royaume-Uni (3e place) ou encore l’Espagne (1ère place).

Ce son qui avait réuni The Chemical Brothers et le rappeur américain Q-Tip s’était également emparé du Grammy Award du meilleur enregistrement dance en 2006.

Toutes ces consécrations auraient pu être bénéfiques pour Aatabou et lui apporter encore plus de crédits et de présence en Europe. Mais le groupe de musique électronique n’en avait que faire. Aujourd’hui, l’histoire a enfin tourné en la faveur de l’artiste marocaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 3AB9OR | عبقور (@3ab.9or)

Selon le podcasteur marocain 3ab.9or, Aatabou avait porté plainte contre le groupe britannique au tribunal de La Haye pour plagiat. Avec l’aide d’un ancien rappeur et producteur marocain connu sous le nom de Majesticon et de son agence, la chanteuse marocaine a pu obtenir gain de cause et ce après 10 ans.

Désormais Aatabou est reconnue propriétaire dudit morceau aux côtés des Chemical Brothers et de Q-Tip. Ce qui veut dire que l’artiste marocaine pourra enfin jouir de ses droits d’auteurs et de distribution. Et grâce à cela, la chanteuse pourra percevoir les royalties issus des diffusions de ce titre. Une sacrée victoire pour la chanteuse originaire de la ville de Khemisset.