Le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a accusé la présidente de la Cour des comptes de «pêcher en eau trouble» après la révélation sur un conflit d’intérêt ayant profité à son fils.

Le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, a attaqué la Cour des comptes après que celle-ci ait révélé que son parti avait transféré près de 2 millions de dirhams à un cabinet de Conseil créé à cet effet par son fils, Hassan Lachgar, et quelques proches dans la région d’Ain Aouda, dans la banlieue de Rabat.

Driss Lachgar a profité des travaux du Congrès provincial Sidi Bernoussi-Sidi Moumen, dimanche 3 mars, pour réagir au rapport de la Cour des comptes accusant celle-ci de brouiller les pistes après la motion de censure (que l’USFP compte présenter) en déchaînant de fausses accusations visant l’agitation médiatique et la distraction de l’opinion publique.

«Nous répondons à toute tentative de pêcher en eau trouble en réaffirmant que nous sommes dans un état de droit et d’institutions et qu’«il n’y a aucun crime, aucune peine, sans texte de loi » (Nullum crimen, nulla pœna sine lege) et pas un rapport. Je le dis avec responsabilité afin que les organes de gouvernance ne se transforment pas en organes de contrôle», a clamé l’avocat au barreau de Rabat depuis 1981.

«La loi est au dessus de tout et c’est elle qui organise les moyens de poursuite et de d’accusation. Par conséquent, et afin que vous ne nous disiez pas : ils sont tous les mêmes (…), je le dis : si vous avez une accusation, formulez-la directement, et si vous avez un avertissement ou un avertissement, dites-le clairement, car la procédure est claire dans les lois», a affirmé l’homme aux gouvernails de l’USFP depuis décembre 2012, ajoutant : «Si vous avez une interrogation, –et vous avez eu des réponses à toutes les interrogations–, mais si vous n’avez ni l’une ni l’autre, nous respecterons la loi et personne ne nous entraînera dans un débat visant à rendre toute la scène similaire».

Lachgar a attaqué frontalement et nominativement la Cour des comptes s’interrogeant, à cet égard, sur le sort des innombrables rapports des institutions publiques et des institutions d’État et sur les énormes transactions et emprunts, en disant: « Vous avez examiné les partis qui sont encore en possession des dirhams d’État… Dites-nous toute violation qui s’est produite, mais entre nous et vous, il y a la loi. Nous sommes le parti qui a combattu pour la moralisation, et le moment venu, il doit avoir une opinion à ce sujet. Nous sommes ceux qui préconisaient de donner des pouvoirs à la Cour des comptes, mais cette Cour doit nous communiquer tous les rapports qui ont été rédigés sur 99,99% du budget de l’État, et toutes les enquêtes menées à ce sujet sur les entreprises et les institutions de l’État et les emprunts contractés au nom du peuple marocain, et toutes les transactions réelles».

Lachgar s’est retrouvé en difficulté après que la Cour des comptes ait procédé à un audit sur au cabinet « MELA STRATEGIE & CONSEIL », une société appartenant à son fils Hassan Lachgar, au memebre du bureau politique de l’USPF Mehdi Mezouari et Rim EL Aked (de la famille de Ahmed EL Aked, président du groupe de l’USFP à la chambre des représentants).

Ce cabinet spécialisé dans la stratégie, l’audit et l’analyse des politiques publiques a bénéficié d’un marché de 1.835.000 dirhams (Dhs) pour la réalisation de 23 études au profit de l’USFP qui a bénéficié d’un soutien financier complémentaire d’un montant de 1.930.896,03 dirhams le 11 septembre 2022, pour financer les dépenses liées à la réalisation des études qui ont été confiées au bureau d’études MELA STRATEGIE , créé le 21/02/2022, selon le rapport de la Cour des comptes.

Pointant du doigt cette transaction «douteuse», le bureau régional de la Jeunesse de l’USFP en France a demandé la création d’une commission d’enquête au sein du parti pour examiner comment certains membres ont bénéficié de postes, de projets de soutien et de marchés.

Le rapport de la Cour des comptes a révélé que l’USFP a bénéficié d’un soutien annuel complémentaire d’un montant de 1.930.896,03 Dhs pour couvrir les dépenses résultant des études, indiquant que le bureau d’études « MELA STRATEGIE & CONSEIL » a été choisi pour réaliser 23 études dans les domaines économique, social, institutionnel et environnemental, pour un montant total de 1.835.000 Dhs.

Le rapport relatif au contrôle des comptes des partis politiques et à l’examen de la validité de leurs dépenses au titre de l’aide publique de l’année 2022, indique que le montant total des frais d’études, soit 1.835.000 dirhams, a été transféré au bureau compétent le 28 décembre 2022.