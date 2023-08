Une récente étude du Lancet révèle que le Maroc enregistre 250 décès par an liés à la canicule, soit 0,93 décès pour 100 000 habitants. Pour prévenir les conséquences sanitaires des grosses chaleurs, voici les conseils et recommandations de Dr Hamdi, médecin généraliste et chercheur en politiques et systèmes de santé.

Selon les données d’une étude du Lancet publiée en avril dernier, le Maroc enregistre 250 décès par an liés à la canicule, soit 0,93 décès pour 100 000 habitants.

Dans la région MENA, le royaume se positionne ainsi à la 8e place des 19 pays où il y a le plus de décès annuels liés à la canicule. Il se place juste après l’Algérie (262 décès annuels) et avant Israël (218). En tête de ce classement, on retrouve l’Egypte (2591), l’Iran (1703) et la Turquie (1364).

Le Maroc connait ces derniers jours une vague de chaleur avec des records de températures allant jusqu’à 50 degrés. S’il n’existe pas de registre ou statistiques officielles concernant les personnes décédées à cause de la canicule, Dr Tayeb Hamdi estime qu’il existe des décès liés à ce phénomène qui ne sont pas forcément enregistrés comme tels et qui faussent les statistiques.

« La majorité des personnes qui décèdent à cause de la canicule ne décèdent pas dehors en plein soleil, mais après cinq jours à cause de complications cardiaques, rénales, cérébrales, lesquelles sont liées à la canicule », explique le médecin généraliste et chercheur en politiques et systèmes de santé.

Pour l’expert, si les autres pays subissant de telles canicules connaissent une surmortalité et/ou surhospitalisation pendant cette période, il ne devrait pas en être différemment pour le Maroc.

« Peut-être qu’il y a plus de personnes âgées dans ces pays, que notre population est plus adaptée à la chaleur -mais ce n’est pas le cas de tout le monde- mais il y a sûrement une surmortalité pendant la canicule », ajoute le médecin qui reçoit actuellement régulièrement des personnes vulnérables, âgées surtout.

« Je reçois plusieurs consultations avec des symptômes cardiaques, digestifs, pulmonaires, de déshydratation liés à la canicule. Je reçois des personnes âgées qui payent le prix de la canicule à travers des complications, une décompensation des maladies qu’ils ont déjà », poursuit le professionnel.

La famille ne perçoit souvent pas qu’il s’agit de problèmes liés à la canicule dont il serait facile de se prémunir avec quelques conseils. La chaleur tue essentiellement par la déshydratation et l’hyperthermie. Les plus à risque sont les personnes âgées et les bébés.

Voici sept mesures d’une importance capitale à observer pour prévenir les complications liées à la canicule et formulées par Dr Hamdi:

S’hydrater le corps en eau et en liquides

1- Boire beaucoup d’eau est une nécessité vitale pour tout le monde avant de sentir la soif et prendre des jus et de la soupe pour apporter au corps les sels minéraux. Pour les personnes âgées qui ne ressentent pas systématiquement la soif, ne pas se contenter de leur dire de boire, mais les faire boire effectivement.

2- Se mouiller le corps sous la douche plusieurs fois par jour sans le sécher avec des serviettes après le bain, se vaporiser le corps avec de l’eau fraîche ou se mouiller avec des serviettes imbibées d’eau.

3- Exposer les parties mouillées à l’air ou au vent d’un ventilateur électrique ou manuel.

4- Manger des repas fractionnés plusieurs fois par jour, en privilégiant les légumes et les fruits pour apporter au corps ses besoins en eau et en sels minéraux sans l’épuiser.

Rafraichir son milieu de vie et éviter toute exposition à la chaleur

5- Garder les milieux de vie frais. Un climatiseur apportera la fraicheur nécessaire, à défaut un ventilateur, très utile spécialement après avoir mouillé son corps.

6- Éviter de sortir pendant les périodes les plus chaudes de la journée de 11h à 21h. Si nécessaire, porter des vêtements en coton, légers, amples et de couleur claire avec un grand chapeau. Éviter l’activité physique intense et rester à l’ombre autant que possible.

7- Ne pas laisser les enfants et les personnes âgées, malades ou les personnes à besoins spécifiques seules dans les voitures.

Les symptômes de gravité nécessitant une intervention médicale urgente sont les suivants:

• Fatigue, vertiges, soif intense, céphalées;

• Spasmes musculaires douloureux (en particulier dans les jambes, les bras ou l’abdomen);

• Nausées, vomissements, diarrhées;

• Apparition de signes de déshydratation de la peau et de rougeur, avec des signes d’hyperthermie, de délire ou de perte de conscience;

• Déshydratation buccale et du corps et perte de poids.