Le directeur du Moyen-Orient, du Golfe et des organisations arabes et islamiques, Fouad Akhrif.

Le Roi Abdallah II Ibn Al-Hussein de Jordanie a reçu, dimanche à Amman, M. Fouad Akhrif, qui lui a présenté ses lettres de créance en sa qualité de nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI auprès du Royaume Hachémite de Jordanie.

A cette occasion, le Souverain hachémite a salué les liens solides et de fraternité profonde l’unissant à son frère SM le Roi Mohammed VI, ainsi que les deux Familles royales et les deux peuples frères, se félicitant des relations de coopération et d’estime mutuelle entre les deux pays.

Le Roi Abdallah II a également chargé le nouvel ambassadeur du Maroc à Amman de transmettre ses salutations et ses vœux de santé et de bonheur à SM le Roi Mohammed VI, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain.

M. Fouad Akhrif, que SM le Roi a nommé le 30 novembre dernier ambassadeur du Maroc en Jordanie, est un diplomate chevronné. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, qu’il avait intégré en 1983.

Il a également servi en tant que premier secrétaire à l’ambassade du Maroc à Rome, puis chef de mission adjoint à l’ambassade du Royaume au Koweït.