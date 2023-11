Fort de sa vision stratégique et de son leadership, le Royaume du Maroc s’affirme en ‘’acteur clé’’ aux niveaux régional et international et joue un ‘’rôle prépondérant’’ dans le développement durable et la promotion de la paix, a affirmé le Secrétaire général adjoint de l’Union pour la Méditerranée (UpM) chargé du développement économique et de l’emploi, Abdelkader El Khissassi.

‘’Le Maroc a joué des rôles importants au niveau du Processus de Barcelone 1995, du Dialogue 5+5, de l’Accord d’Agadir, de la Fondation Anna Lindh, mais aussi a eu un rôle déterminant dans la création de l’UpM en 2008 et continue à jouer jusqu’à présent des rôles fondateurs dans l’action régionale de cette organisation intergouvernementale sui generis qui demeure la seule organisation capable de rassembler à la fois les 27 pays membres de l’UE et 16 autres pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée’’, a indiqué M. El Khissassi dans un entretien à la MAP, en marge de la 3ème édition de l’Académie de la jeunesse méditerranéenne, tenue du 06 au 09 novembre à Barcelone.

‘’Depuis la création de l’UpM, deux responsables marocains ont occupé le poste de Secrétaire général et deux autres ont aussi assumé le rôle de Secrétaire général adjoint en charge du développement économique et de l’emploi’’, a-t-il relevé, assurant que ‘’l’intérêt continu du Maroc à faire avancer l’organisation malgré la conjoncture actuelle très délicate est clair et non équivoque’’.

En outre, a soutenu M. El Khissassi, le Maroc a abrité plusieurs événements d’envergure, notamment des réunions de haut niveau et des plateformes régionales, forums et Workshops.

‘’Plusieurs marocains et marocaines participent et contribuent activement à nos initiatives, des responsables gouvernementaux, des responsables étatiques, des leaders de la société civile, des représentants du secteur privé et aussi les jeunes qui prennent activement part à nos différentes réunions et concourent diligemment à l’élaboration de nos plans stratégiques et feuilles de routes régionales’’, a fait valoir le Secrétaire général adjoint de l’UpM.

Et de poursuivre que les diplomates et cadres techniques marocains du Secrétariat de l’UpM contribuent de manière permanente à la mise en œuvre des politiques et documents stratégiques du Secrétariat et appuient les projets régionaux de l’UpM, y compris ceux qui concernent le Maroc.

Cette ‘’présence active et effective’’ est le résultat de la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI qui place la dimension méditerranéenne parmi les priorités de l’action diplomatique marocaine qui reste multidimensionnelle et demeure toujours ouverte sur les autres régions du monde, a relevé M. El Khissassi.

C’est dans cette logique que s’inscrit la nouvelle vision géostratégique atlantique de portée africaine annoncée par SM le Roi, a-t-il indiqué, assurant que cette initiative confirme ‘’la détermination du Maroc à faire valoir ses atouts stratégiques et son leadership régional, au service d’une coopération Sud-Sud fructueuse et bénéfique pour tous les pays concernés, en faveur de la paix, l’intégrité territoriale des Etats et la stabilité régionale’’.

Cette vision confirme également ‘’l’attachement du Maroc à ses repères géographiques sans négliger aucune dimension ou facette’’, a-t-il insisté.

Dans ce sillage, a fait observer M. El Khissassi, le choix du Maroc pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, manifeste cette ‘’confiance internationale’’ à l’égard du Royaume et donne une ‘’image très positive’’ du Maroc, un pays qui se modernise de manière soutenue et se place sur les sentiers de la croissance industrielle et économique, tout en préservant les droits sociaux de ses citoyens.

‘’L’organisation de la Coupe du Monde incarne l’amitié et la fraternité entre ces trois pays membres de l’UpM et donne une belle image sur le voisinage entre l’Afrique et l’Europe, tout en s’ouvrant sur l’Atlantique vu que les premiers matchs de la Coupe du Monde seront organisés en Amérique latine’’, a conclu M. El Khissassi.