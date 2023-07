En deux jours seulement, une pétition lancée via les réseaux sociaux pour le retrait d’une photo trompeuse d’un caftan marocain du dossier algérien soumis à l’Unesco rafle les signatures. Au moment de l’écriture des ces lignes, elle en a reçu plus de 2.280.

Initiée par l’association «My Moroccan Heritage» en réponse à l’usurpation par l’Algérie d’une photo du caftan marocain « Ntâa », information publiée par H24Info le 05 juillet 2023, cette pétition interpelle l’organisation onusienne autour de cette appropriation.

Contactée par H24info, la présidente de l’association a précisé que le but de cette action est de faire réagir l’Unesco pour qu’elle prenne des mesures strictes et sévères concernant cette affaire.

Pétition @UNESCO_fr

UNESCO 🇩🇿 : retrait immédiat de la photo du célèbre caftan marocain appelé caftan ntaa.

ملف الجزائر في اليونسكو: طلب بسحب صورة قفطان النطع الفاسي فورا

Algeria’s element to UNESCO: Withrawal of the Caftan ntaa’s photography immediatelyhttps://t.co/6ENJTWyNKI — 𝗠𝘆 𝗠𝗼𝗿𝗼𝗰𝗰𝗮𝗻 𝗛𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮𝗴𝗲 Association (@MyMarocHeritage) July 5, 2023

Merci de signer cette pétition. Ils testent notre aptitude à laisser couler pour mieux s’approprier autre chose. On doit donc être intransigeants, fermes et nombreux à s’insurger contre leur pillage. N’oubliez pas le mail de confirmation que vous recevrez dans votre boîte mail. https://t.co/hoFJPLwZM5 — Sahara occidental marocain (@NordSud99) July 6, 2023

Les membres de l’association, dont le rôle principal est de lutter contre l’appropriation culturelle, avaient découvert avec stupéfaction, le 04 juillet dernier, qu’une photo du célèbre et mondialement connu caftan marocain que l’on nomme «CAFTAN NTÂA» a été utilisée pour illustrer le dossier algérien « censé parler d’autres tenues qui n’ont rien à voir avec le caftan marocain, c’est à dire la Melehfa et la Gandoura », a-t-elle poursuivi.

La présidente de «My Moroccan Heritage » ajoute, d’autre part, que le mot «caftan» pose problème dans le dossier proposé par l’Algérie.

« En effet, nous savons tous, et nous avons toutes les preuves, que l’Algérie est très friande des caftans marocains et qu’elle s’en fait délivrer en quantité impressionnante depuis le Maroc. Donc pourquoi s’approprier un art et un savoir-faire ancestral que seuls les artisans du Maroc maîtrisent de génération en génération ? », s’interroge-t-elle.

S’agissant de l’aboutissement de cette pétition, et outre l’appel à des mesures strices déjà évoqué, l’association demande l’annulation du dossier et aux intéressés de ne plus utiliser l’image du caftan marocain tout en mettant l’accent sur la nécessité de bannir le recours au terme «caftan» pour parler de leurs tenues.

Elle souhaite, en outre, que le ministère marocain de la Culture prenne au sérieux cette demande et « qu’il n’oublie surtout pas d’inclure le caftan Ntâa dans le dossier déjà en préparation pour l’inscription en 2025″.

Mercredi dernier, une source proche de ce dossier au ministère de la Culture nous avait assuré que si «la dissimulation du caftan marocain dans le dossier algérien de la gandoura et la melehfa est avérée », le Maroc réagira comme il se doit, en concertation avec la délégation permanente du Royaume auprès de l’UNESCO.

La présidente de l’association tient également à ajouter que les menaces et l’intimidation dont elle a déjà fait l’objet ne vont pas l’arrêter à « dénoncer les mensonges ».

L’association « My Moroccan Heritage » a été créée en décembre 2022 pour promouvoir et défendre le patrimoine marocain en réponse à l’appropriation culturelle croissante sur les réseaux sociaux.

Les objectifs principaux de l’association sont, entre autres, l’organisation d’événements culturels pour célébrer et mettre en valeur la richesse culturelle du Maroc ainsi que la recherche approfondie sur l’histoire et les différentes facettes du patrimoine marocain afin de mieux le comprendre et de le présenter de manière précise et authentique.