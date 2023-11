Le joueur du Wydad de Casablanca Oussama Falouh a rendu l’âme jeudi soir. Devant cette tragédie, plusieurs clubs et personnalités du monde du football ont présenté leurs condoléances à la famille et les proches du joueur.

Trois semaines après son accident, Oussama Falouh a quitté ce monde à l’âge de 24 ans seulement. Cette triste nouvelle s’est rapidement répandue dans le monde du football. En effet, depuis l’annonce, les réseaux sociaux ont été témoins d’un remarquable élan de solidarité avec la famille du joueur.

Plusieurs clubs, nationaux et internationaux se sont exprimés sur cette tragédie, parmi eux, le Raja de Casablanca et Al Ahly, deux des plus grands adversaires des Rouges.

De son côté, le club africain de Mamelodi Sundowns, qui disputera la finale de l’African Football League contre le Wydad ce dimanche, a lui aussi présenté ses condoléances à travers un de ses groupes de supporters.

The death of Oussama Falouh triggered the memory of the passing of Gift Leremi.

A player who just signed with a club and dies a few weeks after that in a car accident. 😢

May they rest in peace. 🙏#Sundowns 👆🇿🇦 #DimaWydad pic.twitter.com/FJmo2sdzHo

— Mamelodi Sundowns Sharpeville Branch® (@MS_Sharpeville) November 3, 2023