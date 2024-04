Le célèbre acteur égyptien Salah El-Saadany est décédé, ce vendredi à l’âge de 81 ans, laissant derrière lui un riche héritage dans le monde du divertissement arabe.

Son décès a été annoncé par Ashraf Zaki, président du Syndicat des acteurs égyptiens. Né Salah Al Din Othman Ibrahim Al Saadani le 23 octobre 1943 à Giza, en Égypte, il était issu d’une famille d’origine rurale et au fort ancrage culturel. Diplômé en agriculture, Salah El-Saadany a trouvé sa vocation dans l’art. Il a commencé sa carrière par de petits rôles sur scène avant de s’orienter vers la télévision.

Tout au long des années 70 et 80, El-Saadany est devenu un nom familier grâce à ses rôles dans des séries télévisées à succès telles que « La Mère de la Mariée », « Le Train de Minuit », « Mes Chers Fils… Merci » et « La Femme à Connaître en Premier ». Mais c’est surtout sa participation au feuilleton « Layali al-Helmiya » qui contribuera à sa notoriété.

Il y a eu aussi son interprétation du maire Suleiman Ghanem dans une série emblématique « Nuits du Rêve » qui a consolidé son statut de pilier du drama égyptien. Cette série lui a, d’ailleurs, valu le titre de « maire du drama égyptien » de la part des critiques.

En plus de la télévision, El-Saadany a également apporté des contributions importantes au cinéma et au théâtre, en jouant dans des pièces comme « Zahrat Al Sabbar » (« Fleur de Cactus »), « Al Malik howa al-Malik » (« Le Roi est le Roi ») et des films comme « Shayatin el lail » (1965), « Le piège » (1982) et « Mendiants et Nobles » (1991).