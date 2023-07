Initiée par l’association Volunteer Morocco, l’Ambassade du Maroc à Washington et la Fondation du Sud, en coopération avec la Fondation « Paul Chester » et la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale, cette caravane, organisée à l’hôpital Hassan II de Dakhla a pour objectif de contribuer au rapprochement des services médicaux des citoyens de la région et de réduire le délai des rendez-vous chirurgicaux.

Plusieurs habitants de la province d’Oued Eddahab bénéficient des services fournis par cette caravane, à l’occasion de la célébration du 24ème anniversaire de la Fête du Trône.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de la mission chirurgicale maroco-américaine, Aziz El Madi a indiqué qu’environ 120 interventions chirurgicales seront réalisées portant notamment sur la chirurgie pédiatrique, la chirurgie gynécologique et la chirurgie cervico-faciale.

De son côté, Bill Chester, médecin volontaire, a souligné que ces opérations se déroulent dans de bonnes conditions, faisant savoir qu’une équipe technique et médicale hautement qualifiée a été mobilisée pour effectuer des opérations chirurgicales assez complexes”.

Pour sa part, le directeur régional de la Santé et de la Protection sociale de Dakhla-Oued Eddahab, Kamal El Yansli a noté que cette caravane chirurgicale vise à rapprocher les services médicaux du citoyen, en réalisant plusieurs interventions chirurgicales dans plusieurs spécialités, faisant observer qu’elle vise à réduire les listes d’attente à l’hôpital Hassan II de Dakhla.

Cette caravane chirurgicale multidisciplinaire, qui a mobilisé environ 70 médecins marocains et américains spécialistes en chirurgie et en anesthésie, vise à rapprocher les services de santé et à alléger les souffrances des patients souffrants de maladies nécessitant des interventions chirurgicales.

A noter que des interventions chirurgicales et des consultations médicales dans différentes spécialités seront organisées dans le cadre de cette caravane au Centre de Bir Gandouz et au poste frontalier El Guergarat.