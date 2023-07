Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb, a donné, mercredi, le coup d’envoi des travaux de construction d’un service de psychiatrie et des maladies mentales au Centre hospitalier régional Hassan II de Dakhla.

Lancé en présence notamment du Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, du président du Conseil régional, El Khattat Yanja, d’élus et des chefs des services extérieurs, ce projet permettra aux habitants de la ville de Dakhla et des communes qui en relèvent d’accéder aux services de base en psychiatrie et maladies mentales.

Cette structure de santé, qui sera réalisée sur une superficie d’environ 1.800 m2 dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), comprend plusieurs installations dédiées aux consultations médicales ainsi que des unités d’hospitalisation d’une capacité clinique d’environ 20 lits.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 17,8 millions de dirhams, ce projet dont la durée de réalisation est estimée à 12 mois, a pour objectif d’assurer la prise en charge des patients atteints de troubles psychiatriques au niveau du Centre hospitalier régional Hassan II de Dakhla en leur épargnant le désagrément du déplacement vers d’autres régions pour bénéficier des services de santé nécessaires.

Dans une déclaration à la presse, M. Ait Taleb a indiqué que plusieurs établissements de santé ont été mis en service dans la région de Dakhla-Oued Eddahab et commencent déjà à proposer leurs services aux citoyens, et ce, dans le cadre du Chantier de la réforme du système de santé lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ces nouvelles structures, a-t-il poursuivi, ont été créées pour répondre aux besoins des habitants de la région de Dakhla-Oued Eddahab en matière de santé et pour renforcer l’offre de soins et la proximité des services de santé primaires de la population locale.

M. Ait Taleb a en outre fait savoir que le secteur de la santé au Maroc a été renforcé par la mise en place d’un système d’information intégré qui permettra aux citoyens de disposer d’un dossier médical numérique.

Il a également rappelé la convention de partenariat signée entre le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) portant sur l’exploitation de l’identité numérique de la carte nationale pour la simplification et l’amélioration de l’accès aux services de santé.

Evoquant la question du manque des ressources humaines, le ministre a assuré que son département s’emploie à opérationnaliser la fonction de santé, en vue de renforcer son attractivité aussi bien pour les cadres que les patients.

Outre le service de psychiatrie et des maladies mentales, M. Ait Taleb et la délégation l’accompagnant ont également procédé à l’inauguration du Centre de santé urbain niveau 1 Al Wahda, du centre de santé rural niveau 2 à Bir Gandouz, en plus du dispensaire rural Taourta.

L’inauguration et la mise en service de ces installations de santé s’inscrivent dans le cadre de la politique du ministère relative à la restructuration et l’équipement des établissements de santé, l’objectif étant de rapprocher les services de santé de base des habitants de la ville de Dakhla et des zones environnantes, et de renforcer et d’améliorer l’offre de soins de santé au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Les centres de santé urbains et ruraux qui ont été mis en service contribueront également à l’amélioration et à la numérisation des services de santé de base de la population de la région, en plus de l’amélioration des conditions d’accueil des patients et des usagers.

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a veillé à doter ces centres de santé de matériels et d’équipements biomédicaux de qualité, en plus de lots importants de médicaments de base et de fournitures médicales, outre les ressources humaines nécessaires.