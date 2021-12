Sorti au Maroc le 1er décembre, « Zanka contact » a été présenté mardi à l’Institut français de Casablanca, en présence de son réalisateur Ismaël El Iraki et des acteurs principaux, notamment Khansa Batma, Ahmed Hammoud et Saïd Bey. « Avant toute chose c’est un film musical, mais c’est aussi une histoire d’amour, un western, un film noir… C’est tout pleins de genres et d’histoires mélangés qui partagent en fond la thématique de comment survivre à un traumatisme », résume le réalisateur au micro de H24Info.