Joli coup de promotion pour la destination Essaouira, par le site spécialisé The Travel, ce samedi 4 juin, jour du top départ du Festival Gnaoua. Les détails en images.

C’est la ruée vers Essaouira et son festival Gnaoua. Mais cette charmante cité ne saurait être réduite au seul grand événement annuel qui s’y tient actuellement.

Il y a d’autres «charmantes choses» à faire, selon le site spécialisé The Travel qui y consacre un long article, avec force belles illustrations.

The Travel en énumère dix entre partir en shopping dans la cité des Alizées, prendre une pause au port, s’initier à la cuisine marocaine dans un atelier dédié, ou essayer le kitsurf, autre célèbre attraction de ma ville.

Pour les plus téméraires, The Travel propose une visite de l’île Mogador.

Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur le patrimoine et l’affluent hébraïques du Maroc, le site conseille une visite de Bayt Dakira, le musée situé au Mellah.

