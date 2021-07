La cérémonie de clôture du 74e Festival de Cannes débute ce soir à 19h30 (18h30 heure marocaine). Pour la deuxième fois de l’histoire du festival, un film marocain est en compétition officielle: « Haut et fort » de Nabil Ayouch. Suivez en direct l’arrivée des stars sur le tapis rouge et la cérémonie entière via le lien ci-dessous: