Le film marocain « Habiba » du réalisateur Hassan Benjelloun a remporté le prix du meilleur scénario lors de la 2e édition du Festival du film francophone du Caire.

Tourné entre Casablanca et une zone rurale de la région de Settat, le long métrage traite une histoire d’amour entre un professeur de musique et son étudiante, qui a perdu son logement et son travail, avant que cet amour ne se confronte à de nombreux défis.

Les premiers rôles du film sont joués par Fattah Ngadi, Fatima Zahra Balladi, Abdelghani Sennak et Souad Alaoui.

Par ailleurs, le grand prix du festival a été décerné au film argentin « Les exilés loin de la mer », tandis que le prix du jury a été attribué au film tunisien « L’assassin de Nabeul”.

Le festival, qui s’est déroulé du 28 novembre au 2 décembre à l’Opéra du Caire, célèbre la culture francophone en projetant des films issus de l’ensemble des pays membres de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

De nombreux films, longs et courts métrages, fictions et documentaires en provenance des Etats membres de l’OIF ont été projetés lors de cette édition.

Le Festival du Film Francophone du Caire est un festival compétitif annuel organisé par la société « Media Hub for PR, Events and Communications ».

Selon ses organisateurs, le festival vise à renforcer les liens créatifs entre l’Egypte et les différents pays du monde francophone, à travers ses différents programmes, qui comprennent de nombreuses activités cinématographiques et culturelles et des présentations des meilleures expériences cinématographiques dans les pays francophones.

Il a pour objectif de développer l’intérêt pour le cinéma égyptien, international et surtout francophone auprès du public égyptien, de consolider les liens artistiques entre les peuples, de permettre les rencontres entre professionnels du cinéma égyptiens et les professionnels de par le monde et ainsi de promouvoir l’industrie d’un cinéma en Egypte, dans le Monde Francophone, Arabe et partout ailleurs.