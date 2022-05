Après huit ans d’écriture, l’humoriste marocain Taliss vient de dévoiler son œuvre: le film « Al Ikhwane », est une comédie d’action décapante qui raconte les mésaventures de trois copains originaires d’un bidonville. Le film sort en salle le 11 mai.

Franc succès à l’avant-première du film « Al Ikhwane », ce lundi 9 mai, au Mégarama de Casablanca. Pensé, écrit et dirigé artistiquement par Abdelali Lamhar, alias « Taliss », ce long-métrage a entrainé rires et applaudissements continus de la salle.

Effets spéciaux, décors, dialogues, scènes d’actions et musique originale…, tout est fait pour divertir. On ne s’ennuie d’ailleurs pas. « Je partageais avec Taliss le même rêve, celui de créer un cinéma marocain nouveau avec des paramètres et des idées nouvelles. Je ne pouvais que croire en ce jeune réalisateur et en son équipe », a déclaré Driss Chahtane, producteur du film (SW Média) et directeur de Chouf TV.

Et d’annoncer: «SW Média est venue enrichir et révolutionner la scène cinématographique. Ce n’est que le début du chemin et notre ambition est de développer l’industrie cinématographique dans notre pays».

Le film raconte l’histoire de trois amis originaires d’un bidonville situé à Casablanca. Ils décident de réaliser une vidéo dans le but de créer le buzz, avant de se rétracter. Sauf que la vidéo va fuiter sur internet et un mandat d’arrêt sera lancé à leur encontre. La trame donne suite à des situations rocambolesques mêlant tragédie et comédie poussant les spectateurs des rires aux larmes.

Dans cette comédie sociale tragico-burlesque, plusieurs thématiques sont abordées: la pauvreté, le chômage, la marginalisation… et les interactions sociales compliquées qui vont avec. Le casting met en vedette des talents confirmés et d’autres prometteurs; chacun joue son rôle avec précision.

On retrouve Fadela Benmoussa, Abdellatif Khamouli, Rawia, Fatima Bouchane et Salah Eddine Benmoussa, en plus des membres de la troupe «Humouraji » qui rassemble le duo d’humoristes Saïd et Wadie, Rachid Rafik, Mohamed Bassou, Ayoub Idri et Karima Oulhous.

Le film a connu également la participation de la danseuse Maya Dbaïch et du chanteur Achraf Araab pour leur première expérience cinématographique, ainsi que de Youssef Ouzilal, plus connu par le personnage de «Fatima Tawil». Autre talent à mentionner, Mehdi Rhoulam, jeune auteur, compositeur, chanteur qui s’est entièrement chargé de la bande originale du film. On note sa sensibilité et son effort de créativité pour composer une œuvre musicale a posteriori en accord avec les images et les émotions du film.

De son côté, le réalisateur Mohamed Amin Al Ahmar signe avec cette grosse production son premier long-métrage, tourné en six semaines. « Quand la bande annonce est sortie, certaines personnes ont mal compris le sens de Al Ikhwane (la confrérie, ndlr) alors que c’est juste le nom du film », a-t-il soulevé.

« Nous n’allons pas attaquer la religion gratuitement juste pour attaquer, qui sommes-nous déjà pour le faire? Le message principal du film tourne autour des problématiques sociales qui concernent les Marocains, et le public s’en rendra compte en le voyant », a complété Taliss, à l’origine de ce film qui s’annonce prometteur.