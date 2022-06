Le Franco-marocain Jahloul Bouchikhi, connu sous le nom de scène de Chico et cofondateur des Gipsy Kings, s’est confié à H24Info, quelques jours avant son retour sur scène après plusieurs mois d’absence. L’occasion également de présenter le nouvel album de son groupe avec Hasna Al Maghribia.

Chico and The Gypsies seront en concert à Marrakech les 15,16 et 17 juin, après une longue pause imposée par la crise du Covid-19.

Une partie des recettes de ces concerts sera reversée à l’Association de l’école Riad Zitoun, qui vient en aide aux jeunes filles du monde rural en leur offrant des programmes d’alphabétisation en arabe et en français.