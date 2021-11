Abdelkader Retnani, fondateur et éditeur de La Croisée des Chemins depuis 40 ans, souhaite qu’Eric Zemmour change le nom de son site homonyme créé en septembre pour promouvoir son dernier livre. Une plainte a été déposée en France pour « utilisation frauduleuse d’une marque ». Au-delà du combat contre l’éventuel amalgame entre les deux structures, c’est surtout un combat contre les idées du polémiste français avec lesquelles il n’est pas du tout d’accord.

Abdelkader Retnani, éditeur casablancais depuis 40 ans, a récemment porté plainte en France contre Eric Zemmour pour « utilisation frauduleuse d’une marque » par l’entremise de son avocat Me Hubert Seillan. En septembre dernier, l’essayiste français Eric Zemmour a nommé une plateforme en ligne « La Croisée des Chemins » pour promouvoir son nouvel ouvrage intitulé La France n’a pas dit son dernier mot. Un nom assez commun partagé entre autres par la maison d’édition marocaine La Croisée des Chemins fondée et dirigée par Abdelkader Retnani depuis quarante ans.

« Il l’a appelé La Croisée des Chemins par pure coïncidence, nous n’avons absolument aucun rapport, ni les mêmes valeur. J’étais gêné que mon nom soit mêlé au sien », explique Abdelkader Retnani, contacté par nos soins. Si l’éditeur a intenté une action en justice contre Eric Zemmour, c’est pour éviter l’amalgame entre le site de l’écrivain français et sa maison « dont le catalogue de 2.000 publications prône le vivre ensemble ».

« Mes livres sont au Maroc, en France, en Afrique, au Canada, en Belgique, en Suisse… Je veux qu’on évite cet amalgame en disant La Croisée des Chemins que nous connaissons depuis des années a changé de cap et est devenue raciste. Moi, je ne suis pas pour l’expulsion des Arabes et des Musulmans, ni pour l’écrasement des femmes, ce ne sont pas mes principes, ni ma ligne éditoriale », abonde Abdelkader Retnani qui justifie son action juridique même si le nom de sa maison d’édition n’est pas déposé en France.

« Il y a plus de 250 sociétés ou associations qui portent ce nom, mais ces personnes ne prônent pas ces discours d’ostracisme, de haine, d’expulsion. Ce que nous demandons avec mon avocat, c’est qu’Eric Zemmour change de nom de site car il est le dernier [à l’avoir choisi] et nous ne partageons pas les mêmes valeurs », réitère l’éditeur à qui certains internautes ont reproché de vouloir faire le buzz ou créer la polémique.

« Marquer mon désaccord » avec les idées d’Eric Zemmour

Au combat contre l’éventuel amalgame, se mêle celui, plus fort et plus important encore pour Retnani, contre les idées du polémiste français avec lesquelles il n’est pas du tout d’accord. « En tant qu’intellectuel marocain, je veux marquer mon désaccord avec lui, et continuer mon chemin de concordance et d’humanisme. Un jour, on dira qu’il y a un éditeur qui s’est élevé contre un des candidats aux élections présidentielles françaises (même si pour l’instant il ne l’est pas officiellement) qui a commencé a prôné des valeurs qui ne sont pas celles de la France que nous aimons », milite-t-il, témoignant du soutien de « centaines de personnes » dans son engagement.

Derrière sa plainte, l’éditeur veut surtout faire passer un message de profonde opposition idéologique avec Eric Zemmour: « Je voulais dire une certaine catégorie de ce public public français que j’aime et qui m’a nourri, qui m’a fait admettre que les Droits de l’Homme sont une question indiscutable, qu’ils ont quelqu’un qui est en train de se tromper de combat ».

Et d’ajouter: « On ne peut pas au XXIe siècle cliver les gens comme ça. La fermeture des frontières, ça n’existe plus, et ça ne sera plus viable. S’il veut les (ses principes, ndlr) appliquer en France, moi, de l’autre côté de la Méditerranée, et vu les relations fortes entre les deux pays depuis des siècles, je trouve que cet amalgame (entre nos deux structures, ndlr) est trop fort ».

Pour le moment, la plainte de l’éditeur Abdelkader Retnani n’a pas donné de suite. « La justice en France est assez lente et je suis sûr et certain que le 30 avril, Eric Zemmour fermera ce site, car il agit pour des raisons électorales, mais j’espère qu’on aura une réponse bien avant », conclut-il.