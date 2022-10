Après deux ans d’absence, le Moga festival a fait son grand retour aux sources, à Essaouira, là où tout a commencé. Des records d’affluences ont été battus, ces vendredi et samedi. Retour en images.

La Moga tribe s’est enfin retrouvée à Essaouira après deux éditions manquées au Maroc. Et pour ce grand retour, le festival a concocté une programmation éclectique avec plus d’une soixantaine d’artistes.

Le coup de départ a été donné dès 13h, vendredi 30 septembre. Quatre scènes aux ambiances différentes ont vu se succéder Kawtar Sadik, Polo & Pan, Rui Vargas, Req Teq et tant d’autres, jusqu’à 3h du matin.

Comme chaque année, le Moga a prévu un grand nombre d’artistes locaux. Mr Id, Nomads, Guedra Guedra, Adam Dirk’heim, Simo Jettou et d’autres talentueux artistes marocains ont mis le feu sur scène.

La soirée de samedi était sans doute la plus attendue. Habibi funk, Acid Arab, John Talabot, DJ Phyton, et la Marocaine Ladygoule ont été quelques-uns des vingtaines d’artistes à mettre le feu ce soir-là. Une fusion improbable entre le maâlem Khalid Sansi, la chanteuse Lala Tamar et le DJ portugais Moulinex a été orchestrée par les organisateurs pour le plus grand plaisir des festivaliers.

Ce dimanche soir, ça sera au tour de Jimi Jules, Nathabes, Sonja Moonear, Guedra Guedra, CC: DISCO! et le Marocain Daox de clôturer le bal.