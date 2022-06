Mimo lazrak, jeune humoriste casablancais, propose un nouveau rendez-vous «des meilleurs du stand-up français» dans la ville blanche. Pour la première édition vendredi 5 juin, Nordine Ganso, Younes Depardieu, Ayoub Marceau, Ilyes Mela et Ilyes Djadel étaient de la partie.

«C’était incroyable, j’attendais ce jour depuis un bon moment et ça me fait vraiment plaisir de voir le public de Casa, surtout après deux ans sans jouer ici», confie Mimo lazrak, vendredi dernier, au sortir du théâtre du Studio des Arts vivants, à Casablanca.

Étudiant en école de commerce, Mimo Lazrak nous racontait il y a trois ans sa réelle ambition: devenir humoriste et comédien. Depuis, l’artiste en herbe a égrainé les scènes ouvertes parisiennes pour se rapprocher toujours plus de son rêve. Et il ne s’est pas arrêté là.

Le jeune casablancais de 21 ans présentait vendredi dernier la première édition d’un nouveau projet: «Le stand-up de Paris débarque à Casablanca». L’idée? «Inviter à Casablanca les meilleurs et la relève du stand-up français», explique Mimo Lazrak, «un rendez-vous régulier, qui aura lieu tous les deux ou six mois».

Pour ce premier spectacle, Nordine Ganso, Younes Depardieu, Ayoub Marceau, Ilyes Mela et Ilyes Djadel étaient de la partie. Une sélection éclectique, de jeunes et de plus expérimentés, tous membres du Jamel Comedy Club. Et chacun a son style.

Paré de son survet’ violet et de sa douce nonchalance, Nordine Ganso a ouvert le bal. C’était la première fois que le Bordelais de 25 ans jouait au Maroc. «C’était vraiment très cool, très bonne ambiance, j’étais un peu stressé au début car je n’ai jamais fait de blagues ici mais au final j’ai eu un très bon retour du public donc j’ai hâte de pouvoir revenir avec un spectacle», témoigne l’humoriste en plein essor. Métissage, identité, virginité, et même vol à l’arrachée dans les rues de Sidi Moumen, Nordine Ganso a abordé diverses thématiques. «Je suis marocain du côté de ma mère donc c’est cool de pouvoir revenir voir son pays et comprendre comment fonctionne l’humour ici. Je m’attendais à prendre un passage beaucoup plus compliqué et finalement les gens étaient très agréables, il n’y avait pas besoin de beaucoup adapter les sketchs. Ce sont des expériences qui nous font grandir», poursuit Nordine Ganso, en tournée à la rentrée dans toute la France pour son spectacle «Violet», sa couleur fétiche.

C’était aussi la première fois au Maroc pour Ilyes Mela, «ça me donne envie de venir le plus possible», lance-t-il à la fin du show. Avec son air impassible et sa voix paisible, l’humoriste a enchanté la salle avec son fameux sketch de la cliente qui s’entête à rentrer dans une robe qui n’est pas à sa taille.

«C’est hyper agréable de quitter la France pour jouer à l’extérieur. Le public était plus proche que ce que je pensais. J’ai parfois l’impression d’être plus proche des gens d’ici que de France alors que nous y jouons tous les jours. Ici, il y a un sentiment de bienveillance, nous avons été très bien accueillis», déclare Ilyes Mela, citant la légendaire «hospitalité marocaine».

« C’est toujours un plaisir de jouer devant un public marocain »

«C’est toujours un plaisir de revenir dans son pays d’origine. Que ce soit à Marrakech, Casa, Agadir, Tanger, Rabat, c’est toujours un plaisir de jouer devant un public marocain», déclare de son côté Younes Depardieu, qui pour sa part a déjà joué «une bonne dizaine de fois» dans le royaume. Connu dès 2014 pour son duo à succès «Younes et Bambi», le Castelroussain de 35 ans poursuit actuellement une carrière solo.

Il a répondu présent à l’invitation de Mimo Lazrak et soutient l’initiative. «C’est son premier événement et je voulais être de la partie. Je pense qu’il faut qu’il y ait de plus en plus d’événements de ce genre, d’autant que le Maroc est le pays le plus avancé culturellement en Afrique», souligne-t-il, précisant le concernant qu’un spectacle sera bientôt prêt, ainsi que plusieurs projets de séries pour la rentrée prochaine.

«Magnifique public», atteste de son côté Ayoub Marceau qui jouait le weekend précédent au Jamel Comedy Club à Taghazout Bay. Blasé et sympathique à la fois, on ne sait jamais quand cet ancien athlète de haut niveau parle sérieusement ou plaisante. Sur scène, il emmène avec lui le public dans ses réflexions subtiles sur le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, les préjugés par rapport à l’identité. «Le fait d’être Arabe en France est une source d’inspiration», mentionne Ayoub Marceau qui reprend bientôt son spectacle «J’arrive» au Théâtre Le Point Virgule.

En dernière partie, Ilyes Djadel s’est fait remarquer avec son sketch sur l’école catholique ou du pèlerinage de Lourdes. «On a passé un très bon moment, pour ma part, c’était la première fois que je jouais au Maroc et j’appréhendais un peu, je ne savais pas si les gens allaient avoir les mêmes références. Apparemment, si. Le public de Casa est très cool, sympathique et accueillant», partage l’humoriste qui fera un passage au Marrakech du Rire prévu les 17 et 18 juin prochains.

Star de la soirée, Mimo Lazrak jouait à domicile : famille et amis étaient présents pour l’encourager. En plus d’animer la soirée, le Casablancais a présenté ses nouveaux sketchs, inspirés notamment de sa vie estudiantine dans la capitale française.

«Durant ces deux dernières années à Paris, j’ai fait beaucoup de scènes ouvertes, je me suis pris des bides partout. Les scènes parisiennes, ça forge énormément. Je suis en train d’écrire mon spectacle et j’espère revenir avec une bonne heure de sketchs dans quelques mois si Dieu veut», se réjouit Mimo Lazrak.

«Cette édition était un test et ça a très bien marché. Nous allons programmer une deuxième date avec d’autres humoristes et il y aura à chaque fois de nouveaux artistes. Je suis très fier que ce projet grandisse avec le temps», conclut Mimo Lazrak.