La série «Studios» du photographe marocain Mehdy Meriouch s’invite à l’Institut Français de Meknès du 26 janvier au 26 février 2022.

Après avoir sillonné les villes de Tanger, Tétouan, Missour, Meknès, Bejaâd ou encore Casablanca, le photographe marocain livre un vibrant hommage aux photographes marocains «de quartier», en les faisant poser dans leurs propres studios.

«Rendre hommage à ces photographes c’est rendre hommage à la photographie. Et c’est aussi ma vision pour développer un travail de mémoire. Puisque sans celles-ci, notre présent et notre futur n’auraient plus de sens», estime le photographe formé à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca.

«À travers leurs clichés, ces photographes que j’ai rencontrés semblent avoir décidé d’arrêter le temps. Ils protègent leurs labos comme des renards qui défendent leurs terriers. Ils conservent un mode de fonctionnement et un cadre de travail classiques, figés, presque immuables. Soit parce qu’ils le veulent ainsi, soit par défaut de moyens. Ces labos-photos, où la mémoire est sauvegardée et protégée, sont des cocons foisonnant de vies intérieures malheureusement oubliés des autres», explique Mehdy Mariouch.

L’idée de ce projet est de porter notre regard sur chaque photographe, dans son studio, où il a photographié des milliers de personnes, conclut l’artiste.

« Studios. (c) » par Mehdy Mariouch

Du 26 janvier au 26 février 2022

Galerie de l’Institut Français de Meknès